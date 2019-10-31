Камбэк на последней секунде в матче с 10 голами: "Ливерпуль" установил суперрекорд в Англии

Гранды английского футбола "Ливерпуль" и "Арсенал" устроили фантастическую по своей драматургии битву в 1/8 финала Кубка лиги. На арене "Энфилд" команды на двоих забили 10 голов. Счет – 5:5.

Соперники вышли на матч не основными составами, однако показали остроатакующий футбол на протяжении 90 с лишним минут.

"Ливерпуль" - "Арсенал" - 5:5

После перерыва лидерство было у лондонских "Канониров". На дубль Мартинелли и гол Торрейры "Ливерпуль" ответил лишь автоголом Мустафи и пенальти, который реализовал Милнер.

В начале второй половины встречи "Арсенал" забил четвертый мяч усилиями Мэйтланд-Найлза и повел - 4:2. Однако "Красные" восстановили паритет благодаря голам Окслейда-Чемберлена и Ориги. Лондонцы вновь вышли вперед – блестящий дальний удар удался Уиллоку. И все же "Ливерпуль" на 90+4-й минуте вновь сравнял: Ориги боковыми ножницами забил пятый мяч.

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По регламенту дополнительное время не проводилось, и команды перешли к серии пенальти, в которой удачливее оказались футболисты "Ливерпуля". Мерсисайдцы забили все пять 11-метровых, в то время, как у "Канониров" не забил Себальос.

Стоит отметить, что "Ливерпуль" одержал восьмую победу в серии послематчевых пенальти в Кубке лиги, что стало рекордом турнира.

"Ливерпуль" - "Арсенал" - 5:5 (2:3, 3:2), серия пенальти - 5:4

Голы: 1:0 Мустафи (6, автогол) , 1:1 Торрейра (19), 1:2 Мартинелли (26), 1:3 Мартинелли (36), 2:3 Милнер (43, с пенальти), 2:4 Мэйтленд-Найлс (54), 3:4 Окслейд-Чемберлен (58), 4:4 Ориги (62), 4:5 Уиллок (70), 5:5 Ориги (90+4).

"Ливерпуль" - "Арсенал" - 5:5

"Ливерпуль" - "Арсенал" - 5:5

"Ливерпуль" - "Арсенал" - 5:5

"Ливерпуль" - "Арсенал" - 5:5

"Ливерпуль" - "Арсенал" - 5:5

"Ливерпуль" - "Арсенал" - 5:5

"Ливерпуль" - "Арсенал" - 5:5

"Ливерпуль" - "Арсенал" - 5:5

"Ливерпуль" - "Арсенал" - 5:5

"Ливерпуль" - "Арсенал" - 5:5

"Ливерпуль" - "Арсенал" - 5:5

"Ливерпуль" - "Арсенал" - 5:5

"Ливерпуль" - "Арсенал" - 5:5

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в английской Премьер-лиге был установлен невероятный футбольный рекорд.

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