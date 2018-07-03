"Какой-то нытик": экс-игрок сборной России жестко высказался о Неймаре

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин назвал звезду "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймара нытиком.

По его словам, подрастающее поколение футболистов не должно видеть такого поведения профессионального спортсмена на поле.

"Неймар, конечно, хороший футболист, но лучше, чтобы дети не видели его поведение на поле и не думали, что можно вот так себя вести. Все-таки хочется, чтобы на поле играли мужики, а не какие-то нытики", - цитирует Нигматуллина Газета.ру.

Напомним, в матче за выход в четвертьфинал ЧМ-2018 "пентакампеоне" взяли верх над командой Мексики со счетом 2:0. Первый гол забил Неймар. Стоит также отметить, что после отчетного матча на футболиста обрушилась волна критики – он много симулировал и уж слишком эмоционально реагировал на любые стыки с мексиканцами.

В 1/4 подопечные Тите встретятся с командой Бельгии.

Как сообщал OBOZREVATEL, легенда "Манчестер Юнайтед" жестко затроллил Неймара.