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Чемпионат мира 2018
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"Какой-то нытик": экс-игрок сборной России жестко высказался о Неймаре

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Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин назвал звезду "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймара нытиком.

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Неймара унизили после матча с командой Мексики на ЧМ-2018

По его словам, подрастающее поколение футболистов не должно видеть такого поведения профессионального спортсмена на поле.

"Неймар, конечно, хороший футболист, но лучше, чтобы дети не видели его поведение на поле и не думали, что можно вот так себя вести. Все-таки хочется, чтобы на поле играли мужики, а не какие-то нытики", - цитирует Нигматуллина Газета.ру.

Напомним, в матче за выход в четвертьфинал ЧМ-2018 "пентакампеоне" взяли верх над командой Мексики со счетом 2:0. Первый гол забил Неймар. Стоит также отметить, что после отчетного матча на футболиста обрушилась волна критики – он много симулировал и уж слишком эмоционально реагировал на любые стыки с мексиканцами.

В 1/4 подопечные Тите встретятся с командой Бельгии.

Как сообщал OBOZREVATEL, легенда "Манчестер Юнайтед" жестко затроллил Неймара.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Персона
Неймар
Объекты
сборная Бразилии по футболусборная Мексики по футболусборная Бельгии по футболу
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