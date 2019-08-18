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"Какой кошмар!" Российский футболист получил адскую травму (фото 18+)

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Футболист владивостокского клуба "Луч" Дмитрий Калугин получил жуткую травму в 9-м туре второго дивизиона чемпионата России.

В концовке матча с "Факелом" (3:0) 21-летний хавбек пошел в стык с голкипером Данилом Ермаковым.

"Какой ад! "Это игрок "Луча". Перелом верхней челюсти. Это только то, что уже точно… Вы что вспомнили?! Вот и я тоже. Этому парню точно нужна суперквалифицированная помощь. Как минимум диагностика. Срочно. Там ночь". – написал у себя в Telegram журналист Василий Уткин, вспомнив трагический эпизод с украинским вратарем Перхуном.

"Какой кошмар!" Российский футболист получил адскую травму (фото 18+)

Дмитрий Калугин

Дмитрий Калугин

Telegram-канал Василия Уткина

В комментариях болельщики не смогли сдержать эмоций, назвав такую травму настоящим кошмаром.

"Какой кошмар!" Российский футболист получил адскую травму (фото 18+)
"Какой кошмар!" Российский футболист получил адскую травму (фото 18+)
"Какой кошмар!" Российский футболист получил адскую травму (фото 18+)
"Какой кошмар!" Российский футболист получил адскую травму (фото 18+)
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Как сообщал OBOZREVATEL, 23-летний аргентинский боксер Уго Сантильян скончался от травм, полученных во время боя.

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чемпионат России
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Россия
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Новости России
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