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"Какого хр*на?!" Милевский взбесился из-за Блохина

1.8т Читать материал на украинском

Бывший футболист киевского "Динамо" Артем Милевский откровенно рассказал о своем конфликте с легендарным Олегом Блохиным.

Вспоминая ситуацию с его отчислением из команды, 34-летний нападающий назвал отношение со стороны тренер неуважительным.

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"Если вернуться к той ситуации, это было просто по-свински по отношению ко мне. Мы же вместе сидим с ребятами, а крайним делают меня: "Не едешь на сборы! Ты не в первой команде!" Потом Блохин мне сказал: "Выселяйся с базы". Какого хрена, спрашивается? Он что, ее строил, ту базу, чтобы меня выселять? Я позвонил президенту клуба Игорю Михайловичу Суркису: "Михалыч, вот такая история". – "Да ладно, успокойся, живи ты на этой базе! Только помиритесь как-то", – цитирует Милевского onliner.by.

Как сообщал OBOZREVATEL, Артем Милевский признался в романе с продюсером российского канала "Матч ТВ" Тиной Канделаки.

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Олег Блохин Артем Милевский
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ФК Динамо Киев
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