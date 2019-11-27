Главная Новости
29 ноября • обновлено в 12:19
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

"Какого черта?" Тренер "Ювентуса" странно отреагировал на супергол команды

8.9т
Читать материал на украинском

Наставник "Ювентуса" Маурицио Сарри заявил, что Пауло Дибале не стоило бить по воротам в эпизоде с победным голом его команды в матче Лиги Чемпионов против "Атлетико".

"Дибала принял самостоятельное решение пробить по воротам в моменте с голом. Первое, о чем думает тренер в этой ситуации – "Какого черта ты бьешь оттуда?" Именно поэтому ему остается лишь поаплодировать", – сказал Сарри на послематчевой пресс-конференции пишет Goal.com.

Маурицио Сарри (слева) и Пауло Дибала

Маурицио Сарри (слева) и Пауло Дибала

CalcioMercato.com

Новости
Звездный форвард "Баварии" повторил уникальное достижение Реброва

В самом конце первого тайма итальянский клуб получил право на штрафной с острого угла, который неожиданно для всех закончился прямым ударом по воротам в исполнении Пауло Дибалы. Забитый гол стал единственным в поединке и позволил "Ювентусу" гарантировать себе первое место в группе.

Как сообщал OBOZREVATEL, "ПСЖ" невероятным образом отыгрался в матче Лиги Чемпионов с "Реалом".

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Лига чемпионов" на OBOZREVATEL.

Тема
Лига чемпионов
Персона
Пауло Дибала
Место
Италия Турин
Теги
ФК Ювентус Атлетико Мадрид
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
5
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги