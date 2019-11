"Какого черта?" Тренер "Ювентуса" странно отреагировал на супергол команды

Наставник "Ювентуса" Маурицио Сарри заявил, что Пауло Дибале не стоило бить по воротам в эпизоде с победным голом его команды в матче Лиги Чемпионов против "Атлетико".

"Дибала принял самостоятельное решение пробить по воротам в моменте с голом. Первое, о чем думает тренер в этой ситуации – "Какого черта ты бьешь оттуда?" Именно поэтому ему остается лишь поаплодировать", – сказал Сарри на послематчевой пресс-конференции пишет Goal.com.

В самом конце первого тайма итальянский клуб получил право на штрафной с острого угла, который неожиданно для всех закончился прямым ударом по воротам в исполнении Пауло Дибалы. Забитый гол стал единственным в поединке и позволил "Ювентусу" гарантировать себе первое место в группе.

