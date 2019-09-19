"Каким-то десятым тренером": Тимощука унизила бывшая жена

Бывшая жена Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая, которая сейчас судится за половину его состояния, заявила, что легендарный в прошлом футболист сейчас занят не тем делом.

Анатолий Тимощук Instagram

"У каждого человека есть выбор. Но Тимощук решил выбрать путь, на котором ему непременно нужно преследовать меня, лгать, приносить боль, разрушения и насилие собственным детям. Но пока он тратит силы на негатив и разрушение, в карьере у него ничего не получается", — написала Навроцкая на своей странице в Facebook.

Она привела в пример известных футболистов, которые в свое время были партнерами Тимощука в различных командах.

"Шевченко — главный тренер сборной Украины, Ребров — главный тренер клубов, которые приводил к чемпионству. Радимов, Клозе, Демикелис — все эти ребята руководят молодежными командами. Толик является самым титулованным игроком в истории украинского футбола, но ходит в подмастерьях каким-то десятым тренером Семака. Либо ждет своего шанса в случае его увольнения. Карму никто не отменял", — заявила Навроцкая.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-супруга Тимощука сообщила о скандальных подробностях перехода Анатолия в "Баварию" в 2009 году.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!