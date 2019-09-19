"Каким-то десятым тренером": Тимощука унизила бывшая жена

Бывшая жена Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая, которая сейчас судится за половину его состояния, заявила, что легендарный в прошлом футболист сейчас занят не тем делом.
Анатолий Тимощук
"У каждого человека есть выбор. Но Тимощук решил выбрать путь, на котором ему непременно нужно преследовать меня, лгать, приносить боль, разрушения и насилие собственным детям. Но пока он тратит силы на негатив и разрушение, в карьере у него ничего не получается", — написала Навроцкая на своей странице в Facebook.
Она привела в пример известных футболистов, которые в свое время были партнерами Тимощука в различных командах.
"Шевченко — главный тренер сборной Украины, Ребров — главный тренер клубов, которые приводил к чемпионству. Радимов, Клозе, Демикелис — все эти ребята руководят молодежными командами. Толик является самым титулованным игроком в истории украинского футбола, но ходит в подмастерьях каким-то десятым тренером Семака. Либо ждет своего шанса в случае его увольнения. Карму никто не отменял", — заявила Навроцкая.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-супруга Тимощука сообщила о скандальных подробностях перехода Анатолия в "Баварию" в 2009 году.
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