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"Какие молодцы!" В России восхитились киевлянами перед финалом ЛЧ

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Многие иностранные фанаты испытали проблемы с жильем в Киеве, когда отели под различными поводами отменили бронь по старой цене и назначали новую, более высокую. На помощь англичанам и испанцам пришли два киевлянина, которые создали в Facebook группу Kyiv FREE couch for football fans 26/05/18, где местные жители предлагали бесплатное жилье.

"Мы хотели дать возможность болельщикам не просто остаться на ночь после финала, но и задержаться в Киеве подольше. Ведь изначально многие планировали прилететь в субботу и улететь первым же рейсом на следующий день: они бы не увидели ничего, кроме футбола, а благодаря нам многие останутся в городе на 3-4 дня", - цитирует Виктора sports.ru.

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OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Реал – Ливерпуль.

Напомним, что мадридский "Реал" и "Ливерпуль" в субботу, 26 мая, на поле НСК "Олимпийский" в Киеве определят победителя нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Начало в 21:45.

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Тема
финал Лиги чемпионов
Место
УкраинаКиев
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Д Алексей
Д Алексей
аленина в шоке, как можно, что то отдать бесплатно другим, а не )(хуйлу.
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