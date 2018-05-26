"Какие молодцы!" В России восхитились киевлянами перед финалом ЛЧ

Многие иностранные фанаты испытали проблемы с жильем в Киеве, когда отели под различными поводами отменили бронь по старой цене и назначали новую, более высокую. На помощь англичанам и испанцам пришли два киевлянина, которые создали в Facebook группу Kyiv FREE couch for football fans 26/05/18, где местные жители предлагали бесплатное жилье.

"Мы хотели дать возможность болельщикам не просто остаться на ночь после финала, но и задержаться в Киеве подольше. Ведь изначально многие планировали прилететь в субботу и улететь первым же рейсом на следующий день: они бы не увидели ничего, кроме футбола, а благодаря нам многие останутся в городе на 3-4 дня", - цитирует Виктора sports.ru.

Такая идея украинцев вызвала восторг у российских болельщиков.

OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Реал – Ливерпуль.

Напомним, что мадридский "Реал" и "Ливерпуль" в субботу, 26 мая, на поле НСК "Олимпийский" в Киеве определят победителя нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Начало в 21:45.