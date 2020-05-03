Как жили футболисты в СССР: редкие фото эпохи

Жизнь известных футболистов сегодня – это крутые машины, просторные, сделанные по современному дизайну квартиры, у некоторых недвижимость за границей. А вот во времена СССР разница с бытом обычных людей была почти незаметна. Те же обычные квартиры, скромная обстановка.

Издание Чемпионат.com собрало редкие фотографии, позволяющие окунуться в жизнь известных спортсменов и тренеров прошлого. Просто для сравнения.

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Главное, чем могли заманить футболиста руководители клуба, приглашая его к себе, конечно же, квартира. Вот что в автобиографии "Правда обо мне и "Спартаке" рассказывал Олег Романцев, вспоминая свой переход в стан красно-белых в 1977 году.

"В конце сезона Бесков вызвал меня и говорит:

– Знаешь, у нас квартиры дают. В Сокольниках, двухкомнатные.

В конце того сезона ордера выдали сразу нескольким приезжим: Дасаеву, Хидиятуллину. Бесков решил заманить этим предложением и меня.

– Ты точно не хочешь? – спросил он.

– Нет, Константин Иванович, – говорю я. – Всё остаётся, как договаривались – мне квартира не нужна. Я возвращаюсь в Красноярск. Жить в Москве постоянно я не планирую.

– Ну, не нужна, так не нужна.

Тут заходит Старостин:

– Олег, слушай, ты не торопись. Ты пока ключи возьми, а потом будешь думать. Отказаться никогда не поздно.

– Давайте я хотя бы с женой посоветуюсь, – отвечаю ему.

Я вернулся в Красноярск, пообщался с Натальей. Сказал: так и так, зовут в Москву с семьей, дают квартиру. А ей неожиданно эта идея понравилась: "А поедем!"

Приехал к Бескову: "Спасибо, я беру эту квартиру". Тем более что и местоположение оказалось отличным – в Сокольниках, почти у центрального входа в парк.

Так я стал спартаковцем на постоянной основе.

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Про своё первое столичное жильё Романцев вспоминал так: "В московской квартире у нас даже мебели сначала не было – только цветной телевизор, который перевезли из Красноярска. Мы несколько месяцев спали на полу. Только после этого начали потихоньку обставляться. "Спартак" предоставил возможность купить мебель без очереди. Мы приобрели красивую югославскую стенку. Причём точно такую же себе купили Ярцев, Дасаев и Хидя. И мы друг другу помогали их собирать. Бригадой. Мы так одной кучкой и держались".

Вот фотография из квартиры Романцева начала 1990-х: он с любимцем семьи ризеншнауцером по кличке Тироль. На заднем плане – привычные для соотечественников элементы кухонного интерьера.

Из личного архива Олега Романцева

В отличие от нынешних времен, и свой досуг футболисты часто проводили в квартирах, принимая там гостей. Вот что вспоминает Романцев: "Часто мы собирались на квартире у Дасаева. Иногда я приходил с женой – тем более что в 1982 году Дос первым среди всех нас купил за границей видеомагнитофон. Но мы встречались там не для того, чтобы нарушать режим. Интересно было просто поговорить – общения в быту порой недоставало".

А вот фотография – вратарь ЦСКА Михаил Ерёмин в гостях у полузащитника Игоря Корнеева. Оба не последние футболисты по меркам СССР, можно даже сказать, звёзды. А обстановку в квартире одного из лучших полузащитников страны иначе как скромной не назовёшь.

Из личного архива семьи Михаила Ерёмина

Игроки того "золотого" ЦСКА часто собирались на пикники в Строгино. Там жил душа компании Владимир Татарчук. Вот как вспоминал эти времена в интервью "Чемпионату" его партнёр по той команде Дмитрий Кузнецов. "У Татарчука в Строгино места хорошие: река, спуск метра два. Искупаться можно, мангал поставить. Собиралось по 60 человек – с жёнами, детьми. Каждый по ящику напитков с собой приносил. За шашлык Димка Быстров отвечал, Масалитин – за музыку. Только вышел какой-нибудь сборник – а у него уже есть. Помню, выиграли у "Спартака" в 1990-м. Масёл кассету принёс: "Красногорский хит-парад!" Попурри на разные песни. Врубили в автобусе, а там слова: "Будут кони-скакуны чемпионами страны". В следующем году, когда чемпионат выиграли, Валера все уши прожужжал: "А помните, я вам песню ставил?!"

А это фото выложил в своём "инстаграме" экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин. Тут прекрасно всё: и одежда, и обстановка, и детали.

Михаил Колесников, Олег Сергеев, Валерий Минько, Василий Иванов

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Спартаковцы конца 1980-х – начала 1990-х в плане веселья не отставали от своих друзей-"армейцев". И веселились, и гуляли тоже на славу. Посмотрите, какие беззаботные на этой фотографии Валерий Карпин, Игорь Шалимов и Геннадий Перепаденко! И не важно, что сзади ободранные обои. Главное, что друзья рядом!

Геннадий Перепаденко, Валерий Карпин, Игорь Шалимов. Фото: Из личного архива Игоря Шалимова

Ещё один вариант досуга – дача. Павел Садырин, тренер последнего чемпиона СССР 1991 года столичного ЦСКА, например, очень гордился своей резиденцией. А больше всего туалетом в ней, который он соорудил собственными руками. "Приличный вышел, по европейским стандартам", — с фирменным юмором рассказывал об этом столь необходимом строении Павел Фёдорович. А его жена подтверждала, что Садырин признавался: "Это моё лучшее сооружение за всю жизнь!"

Павел Садырин (справа). Фото: из личного архива Павла Садырина. 1998 год

А вот домашнее фото из квартиры Павла Фёдоровича. Ковёр на полу, типовые обои, не самая выдающаяся мебель – обстановка стандартная для тех времён. Впрочем, Садырин никогда особо и не стремился к максимальному лоску, оставаясь простым человеком.

Павел Садырин (второй — слева). Фото: Из личного архива Павла Садырина

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Вдогонку — фотография юного Евгения Бушманова, который успел поиграть и в ЦСКА, и в "Спартаке". Не важно, что скромная кровать, – главное, что рядом домашний питомец, который всегда согреет.

Евгений Бушманов. Из личного архива Евгения Бушманова. 1991 год

Ещё ниже – замечательный снимок, иллюстрирующий моду конца 1980-х. Вагиз Хидиятуллин, Александр Мостовой и Валерий Шмаров, вероятно, думают, что выглядят настоящими стилягами.

Александр Мостовой (в центре) с Вагизом Хидиятуллиным и Валерием Шмаровым

Фото: Из личного архива Александра Мостового

Многое тогда было по-другому. Современным детям надо объяснить, что такое дисковые телефоны. А в Советском Союзе это был главный способ удалённой связи с миром. Получить домашний телефон в 1970-80-е считалось удачей. Ну а если что, на выручку приходили телефоны-автоматы. Интересно, с кем в этот момент разговаривает один лидеров "Спартака" 1980-х Вагиз Хидиятуллин.

Вагиз Хидиятуллин. Фото: Из личного архива Вагиза Хидиятуллина. 1984 год

Очень забавно смотрятся и записи в трудовых книжках той поры. Вот, например, что было написано в документе у будущего Царя – Александра Мостового, когда он начал карьеру в своей первой взрослой команде – "Красной Пресне". Зачислен на должность инструктора-методиста по физкультуре и спорту. Загадочная формулировка, не правда ли?

Фото: Из личного архива Александра Мостового

А ниже — ещё одно фото из архива Мостового. Несмотря на то что в целом многие в СССР жили небогато, во многих семьях были музыкальные инструменты, часто – пианино. Культурная страна.

Александр Мостовой за музыкальным инструментом. Фото: Из личного архива Александра Мостового

Вот что вспоминал в автобиографии сам Мостовой: "Лет в двенадцать родители решили отдать меня в музыкальную школу. Тогда это считалось модным. У бабушки был баян, и родители привезли его мне. Учился, по-моему, месяц. Ходил в музыкальную школу, пытался играть на пианино. Но эта наука мне так и не покорилась. Ещё бы – когда я сидел дома и пиликал на своём баяне, за окном веселились ребята – рубились в футбол и городки. А я, вывернув шею, смотрел на них. И в конце концов не выдержал: "Да отстаньте вы от меня со своим баяном!" И убежал на улицу"…

Эта фотоподборка была бы неполной без снимка главного тренера сборной России – Станислава Черчесова. Вот его быт конца 1980-х-начала 1990-х. Забавно, что на стене – собственный плакат. И шахматка чемпионата мира по футболу в Италии. Многие же такие заполняли сами, вписывая туда результаты матчей?

Станислав Черчесов. Из личного архива Станислава Черчесова. 1994 год

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Ну и напоследок о грустном. К сожалению, многие легендарные спортсмены СССР заканчивали свой жизненный путь в очень стеснённых условиях. Вот что вспоминал о судьбе своих товарищей футболист "Динамо" и "Спартака" 1950-60-х годов Анатолий Коршунов: "Яшин закончил жизнь в бедности. А Нетто – в крайней нищете. Кроме квартиры ничего не имел".

Печальные слова. Но гигантское государство и правда зачастую никак не заботилось о знаменитых спортсменах, которые приносили ему славу. Это понимание, увы, тоже часть нашей истории.