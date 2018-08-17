Как "Заря" совершила подвиг в Лиге Европы: видеообзор

Луганская "Заря" вопреки прогнозам букмекеров, которые считали украинский клуб явным аутсайдером в противостоянии с португальской "Брагой" в Лиге Европы, сумела пробиться в плей-офф турнира. Подопечные Юрия Вернидуба после ничьи 1:1 на своем поле сумели добиться более результативного результата на выезде – 2:2, и за счет правила выездного гола оставить соперника за бортом соревнований.

Героями встречи в составе украинской команды стали бразильский нападающий Рафаэл и полузащитник сборной Украины Александр Караваев. OBOZREVATEL предлагает вашему вниманию видео самых интересных моментов игры в Португалии.

"Брага" Португалия – "Заря" Украина 2:2 Голы: 1:0 – 65 Жоау Новайш, 1:1 – 70 Рафаэл Ратао, 2:1 – 73 Орта, 2:2 – 83 Караваев.

"Брага" – Матеус, Раул Силва (Пабло, 38), Секейра, Фигейраш (Бруну Шадаш, 85), Бруно Виана, Орта, Эшгайю, Франсержио, Жоау Новайш (Рикардо, 79), Эдуарду, Диего Соуза.

"Заря" – Луис Филиппе (Махарадзе, 68), Тымчик, Вернидуб, Сваток, Михайличенко, Леднев (Кочергин, 46), Харатин, Караваев, Хомченовский, Силас, Рафаэл Ратао (Кабаев, 76).

Предупреждения: Диего Соуза (8), Жоау Новайш (32), Харатин (34), Хомченовский (40), Орта (50), Силас (63), Вернидуб (64).

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов нелицеприятно высказался в адрес главного тренера "Шахтера" Паулу Фонсеки.