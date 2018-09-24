МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
квадрокоптера с HD камерой Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

Как Ярмоленко пощадил "Челси": топ-событий украинцев в Европе

1.3тЧитать материал на украинском

После результативного предыдущего уик-энда в Европе на этот раз украинский легион будто сглазили - непопадание в состав, минимум игрового времени и чудовищные промахи. Тот случай, когда вчерашний день хочется просто забыть.

Только в единичных случаях наши соотечественники порадовали украинских болельщиков результатом, но далеко не в ведущих турнирах.

Ярмоленко помиловал "Челси" промахом с метра

После отличного дебюта в стартовом составе "Вест Хэма" и первых голов в Англии Андрей Ярмоленко сразу получил порцию критики.

В этом туре "молотобойцы" встречались с "Челси", сыграв с "аристократами" вничью 0:0. Казалось, более чем хороший результат для нынешнего аутсайдера АПЛ. Но в самом "Вест Хэме" считают, что вполне имели шансы сенсационно победить, забей свой гол Ярмоленко.

Новости
"Мы были терпеливыми": Пеллегрини о дубле Ярмоленко

Андрей действительно имел отличный момент - после подачи слева украинец сам оказался у дальней штанги, но головой пробил мимо. А для гола оставалось просто попасть - голкипер уже не спас бы "Челси".

(момент с промахом Ярмоленко на видео - с 2:49)

И хотя Андрей в целом не провалил матч, популярный аналитический сайт Whoscored оценил Ярмоленко наихудшим баллом среди основных игроков обеих команд - 6,25.

Впрочем, самому "Вест Хэму" в целом грех жаловаться - "молотобойцы" после нескольких поражений на старте сезона в двух матчах набрали 4 очка и покинул зону вылета, расположившись на 17-м, последнем спасительном месте турнирной таблицы.

Лунин еще не скоро дебютирует в Испании

Если Ярмоленко хотя бы начал выходить в АПЛ, то украинский вратарь Андрей Лунин пока довольствуется только скамейкой запасных. После аренды Лунина из "Реала" в "Леганес" все вопросы с командой Андрея на ближайший сезон отпали. Но появились новые - когда же украинец дебютирует в Ла Лиге?

Как Ярмоленко пощадил "Челси": топ-событий украинцев в Европе

Андрей Лунин

Очевидно, что не скоро. Получая подобный вопрос, наставник "Леганеса" Маурисио Пеллегрино даже слегка сердится. "Не знаю, почему меня постоянно об этом спрашивают. Куэльяр (основной вратарь "Леганеса". - прим. ред.) выйдет в стартовом составе на следующий матч. Не понимаю, почему продолжаются задаваться одни и те же вопросы. Я удивлен этим", - говорит Пеллегрино.

"Мы не собираемся ничего менять. Лунин работает хорошо, проходит адаптацию с новыми партнерами по команде, учит язык. Обычно мне нужно 5-7 матчей, чтобы оценить вратаря. Конечно, Лунин поможет нам. Когда будут матчи Кубка Испании, увидим", - приводит слова тренера испанское издание Marca.

Новости
"Мальчик, ты откуда?" Лунин зачетно "подколол" Селезнева

Если Пеллегрино действительно решит впервые довериться Лунину только в матчах Кубка Короля, то это будет не раньше конца октября - именно тогда "Леганес" начнет свой путь в Кубке (пока же, на начальных стадиях, команды Примеры не играют в турнире).

Однако, по сообщения испанского AS, в арендном соглашении Лунина есть пункт, согласно которому вратарь должен сыграть за "Леганес" не меньше 15-ти матчей. Поэтому в октябре-ноябре Андрей обязательно выйдет и в поединке чемпионата Испании.

"Разгрузочная неделя" для Коноплянки, Малиновского и других

Украинские сборники, которые являются основными (или приближенными к основе) в своих клубах, в этот уик-энд "хором замолчали".

Интересно, что Руслан Малиновский вообще не приложил руку к очень результативной победе "Генка" - 5:2. Но Руслан не отметился забитым мячом или ассистом, сыграв только один тайм. Роман Безус в "Сент-Трюйдене" вообще не вышел против "Антверпена", а Игорь Пластун и Роман Яремчук хоть и сыграли за свой "Гент", но влетели "Брюгге" - 0:4. Кто кроме Малиновского из украинцев в Бельгии еще смаковал победу, так это защитник "Андерлехта" Евгений Макаренко - его команда выиграла 2:1.

Как Ярмоленко пощадил "Челси": топ-событий украинцев в Европе

Руслан Малиновский

В соседней с Бельгией Германии на скамейке запасных также провел тур Бундеслиги и Евгений Коноплянка. Его "Шальке" в этот раз проиграл "Баварии" - 0:2. Евгений же в этом сезоне только единожды сыграл за "кобальтовых" - против "Герты", но и тогда заработал красную карточку на последних минутах игры.

Еще один "англичанин" из украинцев - Александр Зинченко - и вовсе не попал в заявку "Ман Сити" на матч АПЛ с "Кардиффом". С начала сезона у Зинченко явные проблемы с игровой практикой в стане "горожан", и даже несмотря на травму основного левого защитника "Сити" Менди Зинченко все же вне игры.

Позитив только от Реброва и Скрипника

И то - лишь в национальных кубках Венгрии и Латвии. Для "Ференцвароша", который тренирует Сергей Ребров, кубковый матч был вообще разминкой по сравнению с чемпионатом. Еще бы - 1/64 (!) финала. В итоге "Ференцварош", за который также играет и украинец Иван Петряк, без проблем одолел скромный "Сегед" - 2:0.

А вот украинскому тренеру Виктору Скрипнику действительно есть чем похвастать. Хоть и в скромной по футбольным меркам Латвии, Скрипник у руля местного гранда ФК "Рига" вышел в финал Кубка Латвии. В решающем матче "Рига" 24 октября сыграет с "Вентспилсом", и Скрипник имеет отменный шанс выиграть свой первый трофей в профессиональном футболе в качестве главного тренера.

Читайте все новости по теме "украинцы за границей" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим СухенкоМаксим Сухенко
Темы
украинцы за границейЧемпионат АнглииЧемпионат ИспанииЧемпионат Германиичемпионат Бельгиичемпионат Венгрии
Персоны
Андрей ЯрмоленкоАндрей ЛунинРуслан МалиновскийЕвгений МакаренкоРоман БезусРоман ЯремчукЕвгений КоноплянкаАлександр ЗинченкоСергей РебровИван ПетрякВиктор Скрипник
Объекты
ФК Вест ХэмФК ЧелсиФК ШалькеЛеганесРеал МадридГентФК ГенкАндерлехт БрюссельФК Ференцварош
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги