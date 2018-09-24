Как Ярмоленко пощадил "Челси": топ-событий украинцев в Европе

После результативного предыдущего уик-энда в Европе на этот раз украинский легион будто сглазили - непопадание в состав, минимум игрового времени и чудовищные промахи. Тот случай, когда вчерашний день хочется просто забыть.

Только в единичных случаях наши соотечественники порадовали украинских болельщиков результатом, но далеко не в ведущих турнирах.

Ярмоленко помиловал "Челси" промахом с метра

После отличного дебюта в стартовом составе "Вест Хэма" и первых голов в Англии Андрей Ярмоленко сразу получил порцию критики.

В этом туре "молотобойцы" встречались с "Челси", сыграв с "аристократами" вничью 0:0. Казалось, более чем хороший результат для нынешнего аутсайдера АПЛ. Но в самом "Вест Хэме" считают, что вполне имели шансы сенсационно победить, забей свой гол Ярмоленко.

Андрей действительно имел отличный момент - после подачи слева украинец сам оказался у дальней штанги, но головой пробил мимо. А для гола оставалось просто попасть - голкипер уже не спас бы "Челси".

(момент с промахом Ярмоленко на видео - с 2:49)

И хотя Андрей в целом не провалил матч, популярный аналитический сайт Whoscored оценил Ярмоленко наихудшим баллом среди основных игроков обеих команд - 6,25.

Впрочем, самому "Вест Хэму" в целом грех жаловаться - "молотобойцы" после нескольких поражений на старте сезона в двух матчах набрали 4 очка и покинул зону вылета, расположившись на 17-м, последнем спасительном месте турнирной таблицы.

Лунин еще не скоро дебютирует в Испании

Если Ярмоленко хотя бы начал выходить в АПЛ, то украинский вратарь Андрей Лунин пока довольствуется только скамейкой запасных. После аренды Лунина из "Реала" в "Леганес" все вопросы с командой Андрея на ближайший сезон отпали. Но появились новые - когда же украинец дебютирует в Ла Лиге?

Андрей Лунин

Очевидно, что не скоро. Получая подобный вопрос, наставник "Леганеса" Маурисио Пеллегрино даже слегка сердится. "Не знаю, почему меня постоянно об этом спрашивают. Куэльяр (основной вратарь "Леганеса". - прим. ред.) выйдет в стартовом составе на следующий матч. Не понимаю, почему продолжаются задаваться одни и те же вопросы. Я удивлен этим", - говорит Пеллегрино.

"Мы не собираемся ничего менять. Лунин работает хорошо, проходит адаптацию с новыми партнерами по команде, учит язык. Обычно мне нужно 5-7 матчей, чтобы оценить вратаря. Конечно, Лунин поможет нам. Когда будут матчи Кубка Испании, увидим", - приводит слова тренера испанское издание Marca.

Если Пеллегрино действительно решит впервые довериться Лунину только в матчах Кубка Короля, то это будет не раньше конца октября - именно тогда "Леганес" начнет свой путь в Кубке (пока же, на начальных стадиях, команды Примеры не играют в турнире).

Однако, по сообщения испанского AS, в арендном соглашении Лунина есть пункт, согласно которому вратарь должен сыграть за "Леганес" не меньше 15-ти матчей. Поэтому в октябре-ноябре Андрей обязательно выйдет и в поединке чемпионата Испании.

"Разгрузочная неделя" для Коноплянки, Малиновского и других

Украинские сборники, которые являются основными (или приближенными к основе) в своих клубах, в этот уик-энд "хором замолчали".

Интересно, что Руслан Малиновский вообще не приложил руку к очень результативной победе "Генка" - 5:2. Но Руслан не отметился забитым мячом или ассистом, сыграв только один тайм. Роман Безус в "Сент-Трюйдене" вообще не вышел против "Антверпена", а Игорь Пластун и Роман Яремчук хоть и сыграли за свой "Гент", но влетели "Брюгге" - 0:4. Кто кроме Малиновского из украинцев в Бельгии еще смаковал победу, так это защитник "Андерлехта" Евгений Макаренко - его команда выиграла 2:1.

Руслан Малиновский

В соседней с Бельгией Германии на скамейке запасных также провел тур Бундеслиги и Евгений Коноплянка. Его "Шальке" в этот раз проиграл "Баварии" - 0:2. Евгений же в этом сезоне только единожды сыграл за "кобальтовых" - против "Герты", но и тогда заработал красную карточку на последних минутах игры.

Еще один "англичанин" из украинцев - Александр Зинченко - и вовсе не попал в заявку "Ман Сити" на матч АПЛ с "Кардиффом". С начала сезона у Зинченко явные проблемы с игровой практикой в стане "горожан", и даже несмотря на травму основного левого защитника "Сити" Менди Зинченко все же вне игры.

Позитив только от Реброва и Скрипника

И то - лишь в национальных кубках Венгрии и Латвии. Для "Ференцвароша", который тренирует Сергей Ребров, кубковый матч был вообще разминкой по сравнению с чемпионатом. Еще бы - 1/64 (!) финала. В итоге "Ференцварош", за который также играет и украинец Иван Петряк, без проблем одолел скромный "Сегед" - 2:0.

А вот украинскому тренеру Виктору Скрипнику действительно есть чем похвастать. Хоть и в скромной по футбольным меркам Латвии, Скрипник у руля местного гранда ФК "Рига" вышел в финал Кубка Латвии. В решающем матче "Рига" 24 октября сыграет с "Вентспилсом", и Скрипник имеет отменный шанс выиграть свой первый трофей в профессиональном футболе в качестве главного тренера.