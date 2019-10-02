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2 октября • обновлено в 16:56
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"Как вы боретесь": легионер "Динамо" восхитился украинцами

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Уругвайский легионер "Динамо" Карлос де Пена рассказал, что еще до перехода в киевский клуб многое знал о событиях на Майдане.

Карлос де Пена (справа)

Карлос де Пена (справа)

ФК "Динамо"

"Еще до приезда в Украину я смотрел документальный фильм о событиях на Майдане, которые произошли в 2013 году. Я искренне восхищаюсь украинцами – как вы боретесь за свои права, за лучшую жизнь. Мне импонирует ваша открытость, порядочность и доброта", - сказал де Пена в интервью журналисту Валерию Пригорницкому (журнал "Футбол").

Также футболист поведал, что изучает традиции и язык украинцев, чтобы лучше понимать страну, в которой сейчас живет.

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"Я считаю, человек, приезжая в чужую страну, должен уважать обычаи и традиции этой страны. Без знания языка это невозможно. Я трижды в неделю занимаюсь с репетитором, учу язык. Супруга так и вовсе учит язык чуть ли не каждый день", - отметил игрок "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Карлос де Пена поделился эмоциями от поездки на Чернобыльскую АЭС и "зону отчуждения".

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Персона
Карлос де Пена
Место
Украина Киев
Тег
ФК Динамо Киев
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