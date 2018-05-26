Как в Киеве прошел финал ЛЧ: яркий фоторепортаж

В Киеве грандиозным по напряженности матчем между "Реалом" и "Ливерпулем" завершился финал Лиги чемпионов. Решающий поединок самого главного футбольного клубного турнира Европы прошел на НСК "Олимпийкий".

OBOZREVATEL предлагает своим читателям насладиться самыми яркими фотографиями из столицы Украины.

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Новости Киев эффектно посрамил российских пропагандистов на финале ЛЧ

Напомним, что "Реал" победил "Ливерпуль" со счетом 3:1.