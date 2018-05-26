УкрEngРус
Регистрация
ЭкономикаШоу

Как в Киеве прошел финал ЛЧ: яркий фоторепортаж

3.8тЧитать новость на украинском

В Киеве грандиозным по напряженности матчем между "Реалом" и "Ливерпулем" завершился финал Лиги чемпионов. Решающий поединок самого главного футбольного клубного турнира Европы прошел на НСК "Олимпийкий".

OBOZREVATEL предлагает своим читателям насладиться самыми яркими фотографиями из столицы Украины.

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов

Новости
Киев эффектно посрамил российских пропагандистов на финале ЛЧ

Напомним, что "Реал" победил "Ливерпуль" со счетом 3:1.

Читайте все новости по теме "финал Лиги чемпионов" на Обозревателе.

Темы
финал Лиги чемпионовЛига чемпионовРеал - Ливерпуль
Место
УкраинаКиев
Объекты
ФК ЛиверпульРеал Мадрид
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
2
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги