Как Украине не вылететь из элиты Лиги наций: все расклады перед последним туром

Сборной Украины по футболу, чтобы не вылететь из элитного дивизиона Лиги наций необходимо в заключительном, 6-м туре группового этапа не проиграть команде Швейцарии.

Победа с любым счетом или ничья оставит нам прописку в Лиге А.

В случае поражения в Базеле в один мяч 2:3, 3:4 и т.д у Украины и Швейцарии будет по 6 очков. Наша сборная будет выше за счет большего числа голов на чужом поле.

Все остальные варианты оставляют подопечных Шевченко за пределами Лиги А:

Если "сине-желтые" уступят 0:1, то наша сборная пропустит Швейцарию за счет количества голов на чужом поле в личных встречах , так как во Львове Украина победила 2:1, пропустив мяч от гостей.

Если "сине-желтые" уступят с разницей больше, чем в 1 мяч, то наша сборная пропустит Швейцарию за счет разницы голов в личных встречах

Если "сине-желтые" уступят 1:2, то у Украины и Швейцарии будет по 6 очков и полное равенство по всем показателям в личных встречах. В таком случае будет считаться разница мячей во всех матчах. Перед 6-м туром у наших футболистов после 4-х туров она составляет "-5", у швейцарцев "-2". Поражение Украины ухудшит этот показатель.

Положение команд в Лиге А группе 4 перед 6-м туром Лига наций

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок 5-го тура Лиги наций Германия – Украина завершился со счетом 3:1. "Сине-желтые" забили первыми, однако затем хозяева смогли реализовать все свои опасные моменты.

Матч 5-го тура Швейцария – Испания закончился со счетом 1:1, при этом Серхио Рамос не реализовал два пенальти.