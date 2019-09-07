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8 сентября • обновлено в 11:05
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Как Украине выйти напрямую на Евро-2020: расклады для сборной

11.8т Читать материал на украинском

Сборной Украины по футболу для того, чтобы напрямую квалифицироваться на Евро-2020 необходимо выиграть два ближайших матча с Литвой (7.09 и 11.10) и ждать, как сыграют Португалия и Сербия.

Текущее положение команд (после 4-х туров)

Как Украине выйти напрямую на Евро-2020: расклады для сборной

Перед заключительными турами (14 октября Украина - Португалия и 17 ноября Сербия - Украина) в случае успешных игр с аутсайдером Литвой у нас будет 16 очков.

Вариант №1. Португалия обыгрывает Сербию

Теоретическая турнирная таблица после 6 туров:

1. Украина 6 матчей / 16 очков
2. Португалия 5/11
3. Сербия 5/7
4. Люксембург 6/4
5. Литва 6/1

При таком варианте наша команда на 99% выходит на Евро. Остаться за бортом украинцы могут, лишь уступив Сербии с разницей в 6 и больше мячей в Белграде.

Чтобы занять итоговое первое место, Украине нужно или побеждать Португалию дома 14 октября, или сыграть в двух последних турах два раза вничью.

Вариант №2. Сербия обыгрывает Португалию (играет вничью)

Теоретическая турнирная таблица после 6 туров:

1. Украина 6 матчей/16 очков
2. Сербия 5/10
3. Португалия 5/8
4. Люксембург 6/4
5. Литва 6/1

Украина должна будет сыграть в двух последних матчах хотя бы один раз вничью – или с Португалией дома, или с Сербией в Белграде. Любая победа или две ничьи в этих матчах гарантируют нам итоговое первое место.

В случае ничьей между Португалией и Сербией поменяется количество очков у второй и третьей команд в таблице. Для нашей сборной расклад не меняется.

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Напомним, что сборная Украины набрала 6 очков в спаренных матчах 7/10 июня. Сперва со счетом 5:0 была разгромлена Сербия, а затем минимально (1:0) обыгран Люксембург.

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Тема
Евро-2020
Тег
сборная Украины по футболу
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