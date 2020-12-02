Как "Шахтеру" выйти в плей-офф ЛЧ: все расклады перед последним туром

"Шахтер" занимает второе место в группе B после пяти туров и гарантирует себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, если победит "Интер" в выездном матче, который состоится в среду, 9 декабря.

"Горняки" имеют столько же очков, сколько и "Реал" (по семь), но находятся выше благодаря личным встречам. Они отстают на один пункт от "Боруссии" из Менхенгладбаха и опережают миланский клуб на два. В последней игре мадридцы примут на своем поле немецкую команду.

Существуют следующие варианты развития событий для подопечных Луиша Каштру в зависимости от результатов заключительного тура:

"Шахтер" обыгрывает "Интер", а "Реал" не проигрывает "Боруссии" М – первое место в группе (если немцы побеждают, то второе) и выход в плей-офф ЛЧ;

"Шахтер" играет вничью с "Интером", а "Реал" не выигрывает – второе место;

"Шахтер" играет вничью с "Интером", а "Реал" побеждает – третье место и выход в Лигу Европы;

"Шахтер" проигрывает "Интеру", а "Реал" терпит поражение – третье место и Лига Европы;

"Шахтер" проигрывает "Интеру", а "Реал" не проигрывает – четвертое место и вылет из еврокубков.

Таблица группы B после пяти туров Flashscore.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятом туре "горняки" сенсационно повторно обыграли мадридский клуб со счетом 2:0.