Главная Новости
22 октября • обновлено в 19:03
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

"Пиво, вино": стало известно, как сборная Украины отмечала выход на Евро-2020

"Пиво, вино": стало известно, как сборная Украины отмечала выход на Евро-2020
Пресс-аташе Андрея Шевченко дал откровенное интервью
1.5т Читать материал на украинском

Пресс-аташе Андрея Шевченко Мыкола Васильков рассказал, как сборная Украины по футболу праздновала выход на чемпионат Европы-2020.

"Мы праздновали выход на Евро до пяти утра. В раздевалке администратор сборной откупорил большую бутылку шампанского, брызгами намочил футболистов и тренеров. Около часа ночи команда продолжила празднование в ресторане отеля, в котором остановилась. Конечно, тренеры позволили игрокам выпить спиртное. На столах было пиво, вино. Первым тост сказал Шевченко, поблагодарил команду за проделанную работу. Затем теплые слова мы услышали от Пятова, Коноплянки, Малиновского", - цитирует Василькова Еxpress.

По словам журналиста, ребята вспомнили трудные времена, которые им пришлось пережить, бешеную критику, которая звучала в их адрес в начале сотрудничества с Шевченко.

"На праздновании футболисты были, как никогда, возвышенные, братались между собой. Была очень домашняя атмосфера, так, как будто за столом праздновала большая семья", – отметил Васильков.

Новости
УЕФА принял беспрецедентное решение по матчам соперника Украины в отборе Евро-2020

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 октября сборная Украины со счетом 2:1 обыграла Португалию в отборе на чемпионат Европы по футболу-2020 и с первого места квалифицировалась в финальную часть турнира.

После игры, наши футболисты устроили феерическое празднование с фанатами на переполненном "Олимпийском", а болельщики в соцсетях бурно отметили этот успех национальной команды.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!

Тег
Сборная Украины по футболу
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
2
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Пиво ,вино и все свиньи в гав-но.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel