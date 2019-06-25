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Как Рейес: еще один футболист "Севильи" устроил смертельное ДТП – момент попал на видео

1.6тЧитать материал на украинском

Нападающий резервной команды испанской "Севильи" Хоао Малек устроил страшное ДТП, в результате которого погибло два человека.

Об этом сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, 20-летний мексиканец превысил скорость и врезался впереди стоящую машину. В этом автомобиле находилась помолвленная пара, которая обручилась днем ранее. Молодожены вскоре должны были сыграть свадьбу.

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Момент смертельной аварии попал в объективы камер видеонаблюдения. На кадрах виден момент столкновения, после которого оба авто влетели в дерево. Сообщается, что Малек, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому и не смог справиться с управлением.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале лета в результате ДТП погиб знаменитый футболист сборной Испании и "Севильи" Хосе Антонио Рейес, который разогнал свое авто до 200 км/ч.

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Место
ИспанияСевилья
Тег
ФК Севилья
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