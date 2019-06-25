Как Рейес: еще один футболист "Севильи" устроил смертельное ДТП – момент попал на видео

Нападающий резервной команды испанской "Севильи" Хоао Малек устроил страшное ДТП, в результате которого погибло два человека.

Об этом сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, 20-летний мексиканец превысил скорость и врезался впереди стоящую машину. В этом автомобиле находилась помолвленная пара, которая обручилась днем ранее. Молодожены вскоре должны были сыграть свадьбу.

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Video del momento del accidente que ocasionó el futbolista Joao Malek pic.twitter.com/BzXTfjb1x3 — Pedro (@Pedro52338147) 24 июня 2019 г.

Момент смертельной аварии попал в объективы камер видеонаблюдения. На кадрах виден момент столкновения, после которого оба авто влетели в дерево. Сообщается, что Малек, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому и не смог справиться с управлением.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале лета в результате ДТП погиб знаменитый футболист сборной Испании и "Севильи" Хосе Антонио Рейес, который разогнал свое авто до 200 км/ч.

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