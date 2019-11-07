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7 ноября • обновлено в 10:53
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Как Пятов заработал пенальти для "Шахтера" на последней минуте матча с "Динамо" Загреб: видеофакт

2.1т Читать материал на украинском

Вратарь донецкого "Шахтера" Андрей Пятов стал одним из главных героев матча четвертого тура Лиги чемпионов, в котором "горняки" играли на выезде с загребским "Динамо".

Чемпионы Украины к 90-й минуте уступали в два мяча, но совершили подвиг, сравняв счет в компенсированное время – 3:3. Ключевым и наиболее драматичным моментом игры стал эпизод на пятой компенсированной минуте.

Андрей Пятов

Андрей Пятов

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Пятов пошел в штрафную соперника на подачу стандарта и во время борьбы за позицию был взят в "коробочку" защитниками хорватской команды. Арбитр матча Феликс Брых после просмотра видеоповтора указал на 11-метровую отметку, а бразилец "горняков" Тете реализовал пенальти.

Вашему вниманию видео драматичного момента на стадионе "Максимир".

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о расстройстве после камбэка в матче с "Динамо" Загреб.

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Читайте все новости по теме "Шахтер – Динамо Загреб" на OBOZREVATEL.

Темы
Шахтер – Динамо Загреб Лига чемпионов
Персона
Андрей Пятов
Место
Хорватия Загреб
Теги
ФК Шахтер Динамо Загреб
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