Как обмануть рефери и Фонсеку: 5 оскаров 12 тура УПЛ

После перерыва в чемпионате на матчи сборных украинские клубы явно подзарядились желанием и настроем удачно продолжить сезон. Но эмоции вылились не столько в игру, сколько в борьбу и дисциплину - почти в каждой игре было удаление (а то и два за матч) и неожиданное ошибочное решение. А в матче "Шахтер" - "Десна" вообще случился дикий казус…

"Шахтер" едва не теряет очки, "Мариуполь" и "Заря" разыгрывают триллер, а фанаты "Олимпика" (они есть, да) выдвинули обвинение своему же игроку - OBOZREVATEL выделяет самые яркие и знаковые моменты 12 тура УПЛ.

Герой тура: Андрей Борячук ("Мариуполь")

Работа форварда - забивать голы, и именно этим в обычном стиле отметился нападающий "Мариуполя" Андрей Борячук в матче с "Зарей". Но здесь Борячука все же стоит выделить отдельно - форвард не просто эпизодически сделал два мяча "раз в три года", а был лидером атаки и одним из лучших в команде, став ключевым элементом голов мариупольцев (да и всей победы в целом).

Борячук немало шел к тому, чтобы выйти на первые роли в "Мариуполе" и стать основным. Порой сотрудничество Андрея и "Мариуполя" заходило в тупиковое положение, но в итоге форвард сумел перебороть все минусы и добился желаемого прогресса. Теперь он без проблем делает дубль в ворота одной из лучших команд Украины и выводит команду на 5 место УПЛ.

Неудачник тура: арбитр Сергей Бойко

Феноменальный прецедент создал рефери Сергей Бойко в матче "Шахтер" - "Десна". Во втором тайме после фола Луки Коберидзе судья показал грузину вторую желтую карточку, в итоге удалив его с поля. Но игроки "Десны" тут же бросились к арбитру и стали усердно что-то доказывать. В итоге Бойко… отменил карточку Коберидзе и показал ее другому игроку черниговцев Антону Браткову. "Десна" избежала удаления, игра продолжилась.

Казалось бы, бывают и такие ошибки у рефери, человеческий фактор. Но позже многочисленные повторы показали, что Бойко кроме как грубо ошибся, так еще существенно растерялся и допустил, чтобы игроки "Десны" обманули его.

Черниговцы с помощью давление сумели убедить Бойко, что фолил не Коберидзе, а Братков, избежав красной карточки для грузина. Хотя на видео видно, что в подкат шел и нарушал именно Коберидзе. Но Бойко элементарно растерялся, обратился за помощью к боковым судьям и принял максимально неверное решение.

Что интересно, через пару минут Бойко удалил (весьма по делу) уже игрока "Шахтера", что повлекло за собой очередную волну "динамо-шахтеровского" противостояния. Пауло Фонсека уже успел найти след давления на рефери и пожаловаться на квалификацию украинских арбитров. А в целом в украинском футболе уже задались вопросом "Стоит ли допускать киевских арбитров к обслуживанию матчей "Шахтера" и наоборот?" (Бойко - родом из Киевской обл.).

Гол тура: Артем Громов ("Заря") - "Мариуполю"

В том же матче "Шахтера" и "Десны" решающий гол был забит прекрасным ударом со штрафного бразильца Майкона. И на момент матча казалось, что он и станет голом тура.

Но нет. В следующих матчах тура у Громова из "Зари" удался удар еще лучше - в касание с лету прямо под перекладину.

Ключевой момент тура: "Заря" выпадает из первой шестерки

"Заря" провела зрелищный, но недостойный хорошего результата для себя матч. Команда Юрия Вернидуба уже к перерыву "горела" 0:2, не забила пенальти, а свои голы оформила уже в конце матча при счете 0:3…

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Это был явно не день "Зари", но это никак не идет в оправдание луганчанам. "Заря" в некоторой мере потеряла себя - игра у команды есть, но не используется эффективно, футболисты допускают много ошибок и лишились уверенности. "Заря" порой даже не выглядит слаженной командой, что никак не позволяет ей проходить разные трудности и держать удар.

У команды уже серия из 5 матчей без побед (3 ничьи и 2 поражения), а за последние 11 матчей (включая квалификацию ЛЕ) - лишь одна победа. При этом видно, что на матчи с "Динамо", "Шахтером" или еврокубки "Заря" может собраться и выдать отличный футбол. А вот в УПЛ с "Десной", "Львовом" или "Мариуполем" у луганчан начинают появляться проблемы…

Картина тура: фанаты "Олимпика" обвинили в сепаратизме своего же игрока

В это трудно поверить, но так и есть - немногочисленные фаны "Олимпика" прямо повесили ярлык "сепар" на полузащитника команды Алексея Гая. Хавбек только недавно присоединился к команде, и болельщики сразу вспомнили ему былые "грешки" - отказ в 2014-м перед матчем одевать футболку в поддержку воинов АТО и последующий переход в российскую "Кубань".

tribuna.com

В итоге на матче с "Черноморцем" фанаты вывесили вышеуказанные листовки, а сами отметились несколькими кричалками в адрес футболиста.

Очевидцы матча отмечают, что сам Гай никак не отреагировал на такую акцию, а после игры только похлопал фан-сектору "Олимпика", благодаря за поддержку команды вместе с остальными партнерами.