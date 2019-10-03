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3 октября • обновлено в 21:52
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"Как мы и ожидали": главный тренер "Вест Хэма" сделал заявление о Ярмоленко

1.7т Читать материал на украинском

Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини оценил игру украинца Андрея Ярмоленко в текущем сезоне чемпионата Англии.

"Как мы и ожидали": главный тренер "Вест Хэма" сделал заявление о Ярмоленко

"Ярмоленко играет так, как мы и ожидали, когда подписывали его. В прошлом сезоне он также хорошо играл против таких топ-клубов, как "Челси" и МЮ, но получил травму. Теперь он возвращается. Он играет так, как мы знаем его. Думаю, он сейчас второй нападающий для Украины. Он теперь забивает голы и всегда отдает хорошие передачи", – сказал Пеллегрини.

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Напомним, на минувшей неделе Ярмоленко отличился победным голом в ворота легендарного "Манчестер Юнайтед". Украинец был признан лучшим игроком того матча.

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Тема
Чемпионат Англии
Персона
Андрей Ярмоленко
Место
Англия
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