Как менялся Марадона со времен своей молодости: исторические фото

Легенда футбола Диего Марадона умер в среду, 25 ноября, на 61-м году жизни. Чемпион мира, один из лучших игроков XX века начал свою карьеру еще в детстве.

В 12 лет Марадона уже играл за молодежный состав клуба "Архентинос Хуниорс", а в 15 дебютировал в основном составе. Как тогда выглядел футболист и как менялся на протяжении жизни, рассказывает OBOZREVATEL.

Диего Марадона в 1970 году – тогда он был уже умелым игроком в футбол Wikipedia

Диего Марадона родился 30 октября 1960 года в городе Ланус, в провинции Буэнос-Айрес. Как и многие другие дети в Аргентине, с раннего детства он учился гонять мяч. А когда мальчику исполнилось семь, двоюродный брат подарил Диего первый мяч в его жизни.

Будущая звезда футбола был так рад подарку, что спал с ним в обнимку. Когда Марадона научился хорошо бить по мячу, он начал играть в полноценный футбол со старшими ребятами. Постепенно Диего стал одним из самых умелых футболистов двора, и команды школьников всегда хотели, чтобы он играл за них.

Диего Марадона в юности играл за "Архентинос Хуниорс" lovelynstants / Instagram

В 1969 году Диего познакомился со скаутом клуба "Архентинос Хуниорс" Франсиско Корнехо. На первом просмотре в команду Марадона играл так хорошо, что Корнехо не поверил в его возраст, приняв за карлика. Он пригласил Диего на тренировки взрослой команды "Архентинос Хуниорс", где Марадона вместе с другими юными игроками подавал мячи футболистам.

Из этих ребят Корнехо сформировал "Луковички" – молодежную команду "Архентинос Хуниорс", лидером которой стал Марадона. Чтобы он мог выступать, главному тренеру пришлось скрывать возраст Диего, который был ниже минимально допустимого.

В 1986 году Марадона стал чемпионом мира по футболу hafeez.ea11 / Instagram

20 октября 1976 года, за десять дней до своего 16-летия Марадона дебютировал в основном составе "Архентинос Хуниорс". Он вышел за десять минут до конца матча и, хотя его команда проиграла, сразу показал себя, сделав несколько проходов и организовав голевой момент. Вечером после матча Марадона сказал: "В этот день я коснулся неба руками".

20 октября 1976 года Марадона дебютировал в основном составе "Архентинос Хуниорс" AP

В 1979 и 1980 годах Марадона стал футболистом года в Южной Америке AP

В 1979 и 1980 годах Марадона стал футболистом года в Южной Америке, а в 1986-м – чемпионом мира по футболу и лучшим игроком чемпионата мира, проходившего в Мексике.

После завершения карьеры игрока Марадона работал телекомментатором на каналах Аргентины и Италии, в 2005-2006 был вице-президентом футбольной комиссии клуба "Бока Хуниорс", в 2008-2010 – главным тренером сборной Аргентины.

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