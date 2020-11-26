Как менялся Марадона со времен своей молодости: исторические фото

Легенда футбола Диего Марадона умер в среду, 25 ноября, на 61-м году жизни. Чемпион мира, один из лучших игроков XX века начал свою карьеру еще в детстве.

В 12 лет Марадона уже играл за молодежный состав клуба "Архентинос Хуниорс", а в 15 дебютировал в основном составе. Как тогда выглядел футболист и как менялся на протяжении жизни, рассказывает OBOZREVATEL.

Диего Марадона родился 30 октября 1960 года в городе Ланус, в провинции Буэнос-Айрес. Как и многие другие дети в Аргентине, с раннего детства он учился гонять мяч. А когда мальчику исполнилось семь, двоюродный брат подарил Диего первый мяч в его жизни.

Будущая звезда футбола был так рад подарку, что спал с ним в обнимку. Когда Марадона научился хорошо бить по мячу, он начал играть в полноценный футбол со старшими ребятами. Постепенно Диего стал одним из самых умелых футболистов двора, и команды школьников всегда хотели, чтобы он играл за них.

В 1969 году Диего познакомился со скаутом клуба "Архентинос Хуниорс" Франсиско Корнехо. На первом просмотре в команду Марадона играл так хорошо, что Корнехо не поверил в его возраст, приняв за карлика. Он пригласил Диего на тренировки взрослой команды "Архентинос Хуниорс", где Марадона вместе с другими юными игроками подавал мячи футболистам.

Из этих ребят Корнехо сформировал "Луковички" – молодежную команду "Архентинос Хуниорс", лидером которой стал Марадона. Чтобы он мог выступать, главному тренеру пришлось скрывать возраст Диего, который был ниже минимально допустимого.

20 октября 1976 года, за десять дней до своего 16-летия Марадона дебютировал в основном составе "Архентинос Хуниорс". Он вышел за десять минут до конца матча и, хотя его команда проиграла, сразу показал себя, сделав несколько проходов и организовав голевой момент. Вечером после матча Марадона сказал: "В этот день я коснулся неба руками".

В 1979 и 1980 годах Марадона стал футболистом года в Южной Америке, а в 1986-м – чемпионом мира по футболу и лучшим игроком чемпионата мира, проходившего в Мексике.

После завершения карьеры игрока Марадона работал телекомментатором на каналах Аргентины и Италии, в 2005-2006 был вице-президентом футбольной комиссии клуба "Бока Хуниорс", в 2008-2010 – главным тренером сборной Аргентины.

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