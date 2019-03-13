Как "Манчестер Сити" Зинченко уничтожил "Шальке" Коноплянки: видеообзор матча Лиги чемпионов

Английский клуб "Манчестер Сити" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов разгромил немецкий "Шальке" (0:7).

"Манчестер Сити" — "Шальке" Manchester City

С первых минут на поле в "Манчестер Сити" появился Александр Зинченко, а у "Шальке" — Евгений Коноплянка.

Серхио Агуэро на 35-й минуте забил первый мяч с 11-метровой отметки, а спустя три минуты оформил дубль. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть видеообзор матча.

"Манчестер Сити" Англия – "Шальке" Германия 7:0 (3:0, 4:0)

Голы: 1:0 – 35, пенальти Агуэро, 2:0 – 38 Агуэро, 3:0 – 42 Сане, 4:0 – 56 Стерлинг, 5:0 – 71 Бернарду Силва, 6:0 – 78 Фоден, 7:0 – 84 Габриэл Жезус.

"Манчестер Сити" – Эдерсон, Данило, Лапорт (Делф, 72), Уокер, Зинченко, Гюндоган, Сильва (Фоден, 64), Стерлинг, Бернарду Силва, Сане, Агуэро (Габриэл Жезус, 64).

"Шальке" – Фэрманн, Сане, Стамбули, Брума, Коноплянка, Очипка, Сердар, Бенталеб, Маккенни (Мендиль, 74), Эмболо (Скрибски, 69), Бургшталлер (Тойхерт, 79).

Предупреждения: Брума (33), Данило (48), Зинченко (69).

Как сообщал OBOZREVATEL, в параллельном матч "Ювентус" вырвал фантастическую победу над "Атлетико" (3:0), а Криштиану Роналду взорвал интернет своим жестом во время празднования гола.

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