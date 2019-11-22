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22 ноября • обновлено в 12:43
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"Как хоть выглядит это чудо?" Экс-футболисты сборной России оскорбили украинского футболиста

1.3т
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Бывший капитан питерского "Зенита" Владислав Радимов остался недоволен словами игрока сборной Украины Романа Яремчука о желании встретиться с Россией в финале Евро-2020.

"Это чудо когда-нибудь угомонится? Как хоть оно выглядит-то?" – написал Радимов в своем аккаунте в Twitter.

Владислав Радимов

Владислав Радимов

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В комментариях ему ответил бывший голкипер московского "Локомотива" Руслан Нигматуллин, призвав не обращать на Яремчука внимание.

"А нафиг он нужен вообще. Не нужно прессе реагировать на м*даков", – написал экс-вратарь москвичей.

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Напомним, что на Евро-2020 Россия и Украина не смогут сыграть между собой раньше полуфинальной стадии турнира.

Как сообщал OBOZREVATEL, Роман Яремчук отметился очередным голом за "Гент" в чемпионате Бельгии.

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Тема
Евро-2020
Персона
Роман Яремчук
Теги
Сборная Украины по футболу сборная России по футболу
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Посмотри на свое ебло Чудо пропившое.а потом свое ебло откривай
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Ибрагимов Золтан, Все петухи на твоей пальме собрались. Так что не рыпайся, а то упадёшь, хвост сломаешь.
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Что єто за Петух гамбурский ебло открил...первий раз слишу про такого фуйболиста петуха
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Кор Павел
Кор Павел
И к чему эта статья, а облеватель?
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