"Как хоть выглядит это чудо?" Экс-футболисты сборной России оскорбили украинского футболиста

Бывший капитан питерского "Зенита" Владислав Радимов остался недоволен словами игрока сборной Украины Романа Яремчука о желании встретиться с Россией в финале Евро-2020.

"Это чудо когда-нибудь угомонится? Как хоть оно выглядит-то?" – написал Радимов в своем аккаунте в Twitter.

Владислав Радимов Вести

Это чудо когда-нидь угомонится?как хоть оно выглядит то ? pic.twitter.com/Pl5qD3DZKf — Владислав Радимов (@radimov02) 19 ноября 2019 г.

В комментариях ему ответил бывший голкипер московского "Локомотива" Руслан Нигматуллин, призвав не обращать на Яремчука внимание.

"А нафиг он нужен вообще. Не нужно прессе реагировать на м*даков", – написал экс-вратарь москвичей.

Напомним, что на Евро-2020 Россия и Украина не смогут сыграть между собой раньше полуфинальной стадии турнира.

Как сообщал OBOZREVATEL, Роман Яремчук отметился очередным голом за "Гент" в чемпионате Бельгии.

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