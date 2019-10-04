"Как го*но в проруби": "Динамо" оскорбили в сети после ничьей в Лиге Европы

Футбольный менеджер Вячеслав Заховайло в резких тонах описал матч 2-го тура Лиги Европы, в котором киевское "Динамо" сыграло вничью на выезде со швейцарским "Лугано" (0:0).

"Лугано" – "Динамо" ФК "Динамо"

"Я, конечно, извиняюсь, но если вы колхозников не в состоянии обыграть... Тогда я не знаю, как можно рассчитывать на таких мастеров. Сегодня у меня складывалось впечатление, что либо сдают, либо тренера плавят. Особо выделялась пара акробатов Шепелев – Буяльский. Делали нам одолжение своим присутствием на поле. Нет слов, вся команда как го*но в проруби", - написал Заховайло у себя в Facebook.

На его взгляд, столичная команда за игру в Швейцарии заслуживает уничижительную критику.

"Игорь Михайлович (Суркис. – Ред.) говорил, что не видит равнодушных. Как теперь они посмотрят в глаза президенту и всем болельщикам... Все игроки заслужили оскорблений. Не хотите? Не можете? Найдем новых, достойных. Прекращайте позорить клуб", – добавил Заховайло.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал результат "Динамо" в Лиге Европы.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!