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11 ноября • обновлено в 12:20
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Как фанаты оскорбляли Тайсона: в сеть попало резонансное видео с трибун

2.1т Читать материал на украинском

В сети выложили видео со скандальными эпизодами, произошедшими во время поединка "Шахтер" – "Динамо" в Харькове.

Тайсон в матче "Шахтер" - "Динамо"

Тайсон в матче "Шахтер" - "Динамо"

ФК "Шахтер"

Запись сделана из гостевого сектора стадиона "Металлист". На кадрах видно, как фанаты киевлян оскорбляют футболистов "Шахтера". Можно также расслышать имитацию звуков обезьян и скандирование "А ну-ка давай-ка у***ай отсюда".

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Матч был приостановлен на некоторое время из-за расистских кричалок со стороны ультрас киевлян в сторону футболистов "горняков". Арбитр прервал игру на три минуты, уведя команды с поля. Перед остановкой встречи Тайсон, не выдержавший оскорблений, показал болельщикам в ответ средний палец и выбил мяч на трибуны, за что после возобновления игры получил красную карточку.

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Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" на своем официальном сайте опубликовало заявление, в котором призвало расследовать произошедший инцидент.

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Тема
Динамо - Шахтер
Место
Украина Харьков
Теги
ФК Шахтер ФК Динамо Киев
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