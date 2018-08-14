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Как "Динамо" вышло в плей-офф Лиги чемпионов: обзор матча

3.4тЧитать новость на украинском

Киевское "Динамо" обыграло чешскую "Славию" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов и вышло в плей-офф. Матч на НСК "Олимпийский" завершился со счетом 2:0.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям обзор этого поединка.

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Динамо - Славия: видео голов

"Динамо" Украина – "Славия" Чехия 2:0 (1:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 11 Вербич, 2:0 – 74 Беседин.

Динамо – Бойко, Кадар, Бурда (Шабанов, 75), Пиварич, Кендзера, Шепелев (Буяльский, 88), Сидорчук, Цыганков (Морозюк, 45), Вербич, Гармаш, Беседин.

Славия – Коларж, Дели, Боржил, Цоуфал, Нгаде-Нгаджуи, Соучек, Гушбауэр (Фридрих, 85), Сикора, Стох, Змргал (Бэлуцэ, 68), Тецл (Шкода, 75).

Предупреждения: Гушбауэр (38), Коварж (39), Фридрих (45), Боржил (86), Цоуфал (89).

Напомним, что после игры Хацкевич прокомментировал успех "Динамо" в Киеве. Наставник нашей команды считает, что его футболистом надо было больше рисковать.

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Тема
Лига чемпионов
Место
УкраинаКиев
Объекты
ФК Динамо КиевФК Славия
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