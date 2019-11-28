Как "Динамо" выйти в плей-офф Лиги Европы: все расклады

Киевское "Динамо", проиграв в пятом туре группового этапа Лиги Европы шведскому "Мальме", очень сильно ухудшило свои шансы на выход в плей-офф.

Положение в группе после 5-го тура

Для того, чтобы занять второе место в группе B и присоединиться к 32 лучшим командам в следующем этапе, необходимо выполнение нескольких условий.

В 6-м туре 12 декабря обязательной является победа "Динамо" над швейцарским "Лугано" в Киеве и желательно с крупным счетом.

Кроме того, необходимо, чтобы "Мальме" проиграл в гостевом поединке против "Копенгагена".

В случаи ничьей с датчанами у шведов и киевлян будет одинаковое количество очков, но за счет лучшего результата в личных встречах (1:0 дома и 3:4 на выезде) "Динамо" будет располагаться строчкой выше.

В случае поражения "Копенгагена" "Мальме" с 11 очками занимает 1-ю строчку. У датчан и украинцев будет по 9 очков, оба очных матча (и в Киеве, и в Копенгагене) завершились с одинаковым счетом, поэтому тут в силу будут вступать дополнительные параметры. Они будут зависеть от того, с каким счетом проиграет "Копенгаген" "Мальме", и с каким выиграет "Динамо" у "Лугано".

Как сообщал OBOZREVATEL, спаренные поединки 3-го и 4-го туров против "Копенгагена" киевляне свели вничью. 24 октября в Украине - 1:1, и 7 ноября в Дании также 1:1.

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