Как "Динамо" праздновало победу в Кубке Украины: фото и видео награждения

Михаил Морозов Футбол 10:39, 9.07.2020 Обновлено: 10:41, 9.07.2020

Киевское "Динамо" одержало победу в драматичном финале Кубка Украины против "Ворсклы", выиграв у полтавчан в серии послематчевых пенальти.

Поединок проходил в условиях высокого напряжения, а выигранный трофей стал для большинства игроков столичного клуба первым в карьере, поэтому молодая команда Алексея Михайличенко эмоционально отпраздновала свою победу.

Фотографии с награждения киевского "Динамо" - обладателя Кубка Украины 2019/20
Официальный сайт ФК "Динамо" Киев
Фотографии с награждения киевского "Динамо" - обладателя Кубка Украины 2019/20
Официальный сайт ФК "Динамо" Киев
Фотографии с награждения киевского "Динамо" - обладателя Кубка Украины 2019/20
Официальный сайт ФК "Динамо" Киев

Предлагаем вашему вниманию также видео празднования победы из раздевалки "Динамо".

Напомним, что "Ворскла" открыла счет на 11-й минуте матча, но киевлянам удалось отыграться уже на 28-й. В основное и дополнительное время командам больше забить не удалось, поэтому победитель определялся в серии пенальти, которая осталась за "Динамо" – 8:7.

Как сообщал OBOZREVATEL, подопечные Алексея Михайличенко завоевали 12-й Кубок страны, сравнявшись с донецким "Шахтером" по количеству трофеев в независимой Украине.

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