Как похоронили Россию: итоги дня ЧМ-2018

Неужели опять выиграют по пенальти? Неужели будут в полуфинале? Сборная России вчера заставила очень изрядно понервничать своих болельщиков (да и оппонентов тоже). Очень неоднозначно сыграли россияне и были близки к победе. Но на этот раз Акинфеев уже не выручил.

В центре внимания: Марио Фернандес дал, Марио Фернандес забрал

Кто ожидал от этого матча красочной игры под маркой четвертьфинала, тот хорошенько ошибался - это был поединок чисто на результат. Когда одни не особо хотели лезть вперед и феерить, а другие - особо и не могли все время хорошо атаковать.

России, как и раньше бывало на домашнем мундиале, повезло с голом Черышева. Хавбек в очередной раз продемонстрировал свой высокий уровень, "положив" отменный гол. Это позволило хозяевам играть по результату, хотя они через несколько минут и пропустили. Но 1:1 - это не поражение, а дополнительное время и шанс в серии пенальти.

Нельзя сказать, что кто-то играл гораздо слабее, а кто-то - гораздо сильнее. Хорваты могли бы без проблем обыгрывать такую Россию, но в данном случае не смогли набрать нужные обороты и максимально четко организоваться в атаке. Ну и желание попасть в полуфинал преобладало. Да, хорваты в овертайме таки забили, но следом и пропустили (такой же гол) - выиграть просто так в этом матче никто не мог.

Ну а дальше серия пенальти - проявление хладнокровия и отчасти везения. И здесь уже Россия именно проиграла. Вратари отразили по одному удару, но россиянин (образно) Марио Фернандес, забивший в овертайме самый поздний гол России на ЧМ, ударил мимо.

115 - Mario Fernandes' goal in the 115th minute (114:11) is the latest goal Russia have ever scored in a World Cup match (including USSR). Drama. #RUS #RUSCRO #WorldCup pic.twitter.com/DBR1ohOuJp — OptaJoe (@OptaJoe) July 7, 2018

Россия – Хорватия: обзор четвертьфинала ЧМ-2018

За пару часов до этого свою путевку в полуфинал оформила Англия - оформила вполне заслуженно, но очень сенсационно для самой себя.

Англичане без особых проблем переиграли Швецию. Шведы хоть и действовали фактически безошибочно (ошибок в передачах и атаке больше допускала как раз Англия), но все же не смогли удержать Магуайера и Делле Алли на "втором этаже". Британцы в своей излюбленной манере просто "бомбардировали" штрафную шведов навесами с флангов и длинными диагоналями, и две из них таки принесли результат - Магуайер и Алли забили головой (хотя гол Алли - как раз больше недоработка защиты шведов, чем подвиг атаки британцев).

Швеция же также наиграла на гол, особенно во втором тайме, но тут уже на все 100 отработал Пикфорд. В первой половине второго тайма вратарь совершил три сложнейших сейва, тем самым не дав шведам отыграть один гол и переломить ход игры.

Почему для Англии победа является сенсационной? Потому что даже сами англичане никак не ждали выхода в полуфинал ЧМ, где они не играли уже 28 лет! За последние десятилетия британцы постоянно становились жертвами своих завышенных ожиданий, что сейчас вовсе не ожидали видеть свою команду в 1/2-й. А она там (лишь в третий раз в истории, после 1966-го и 1990-го).

3 - England have progressed into the semi-finals of the World Cup for only the third time, having also done so in 1966 and 1990. Magic. #ENG #SWEENG #WorldCup pic.twitter.com/AfiTZEml04 — OptaJoe (@OptaJoe) July 7, 2018

Швеция - Англия: обзор матча 1/4 финала ЧМ-2018

Англия с Хорватией - в полуфинале, где встретятся 11 июля.

Как же так: как Хорватия с такой обороной дошла до полуфинала?

Порой это действительно удивляет - с парой центрбеков Вида-Ловрен и довольно посредственной защитой команда дает отличный результат и добирается до высот чемпионата мира. Да, Вида вчера был героем в овертайме, но даже весьма посредственная атака России показала всю "специфику" игры Виды в обороне и всей защиты хорватов.

Защита Хорватии действительно не блещет надежностью и уверенностью, также не сильна именами. Но в последние годы хорваты сумели подобрать фактически идеальную четверку оборонцев, чтобы получить сыгранность и результат. Игра команды построена так, что она обыгрывает соперника подавлением его в центре поля и нейтрализацией на подступах к штрафной. Но если балканцы пропускают 1-2 гола, то зачастую не могут победить. И вчера Россия в который раз показала эту слабость Хорватии, но серия пенальти позволила хорватам скрасить весь негатив.

Красота дня: дальний удар Черышева в девятку

Российский хавбек Денис Черышев снова показал умение бить издали - в два касания Денис принял и пробил метров с 18-ти отличным обводящим ударом в дальний угол. Голкипер даже не дернулся.

Man of the day: Джордан Пикфорд

Конечно, все будут помнить, что Англию вывели в полуфинал голы Магуайра и Алли. Но не меньше (а то и больше) заслуга в этом историческом успехе - вратаря Пикфорда. Джордан провел самый лучший матч на этом чемпионате и несколько раз потянул сложнейшие удары, не дав Швеции даже шанс на отыгрыш. Возможно, именно Пикфорд игрой на ЧМ-2018 убьет стереотип о "криворукости" английских вратарей на международной арене, который сложился за долгие годы во время игры Дэвида Джеймса, Пола Робинсона и Роберта Грина...

Цифра дня

7 - уже столько игроков забивали за Хорватию на ЧМ-2018 (Андрей Крамарич вчера стал седьмым). Это второй результат на нынешнем мундиале - больше человек забивали только за Бельгию (9).