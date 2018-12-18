''Как братья'': экс-тренер сборной Украины неоднозначно высказался о конфликте на Донбассе

Бывший помощник главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Рауль Рианчо сделал неоднозначное заявление о войне на Донбассе. По мнению испанского специалиста, Украина и Россия должны начать диалог для разрешения конфликта, несмотря на агрессию РФ на востоке нашей страны.

"Народы Украины и России должны понимать другу друга и уживаться рядом, потому что у половины украинских семей есть родственники в России, и наоборот. Эти страны прошли много вместе, они, как братья, должны дружить и понимать друг друга. Почему? Слишком много боли и страданий для обычных семей. Государства должны сесть и думать, думать, думать о простом народе",- цитирует Рианчо Sports.ru.

Рауль Рианчо instagram.com/fcsm_official

Напомним, что после работы в сборной Украины испанец перебрался в московский "Спартак", который тренировал до назначения на этот пост почетного гражданина Львова Олега Кононова.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Рауль Рианчо, последние годы работавший в московском "Спартаке" рассказал о своей жизни в России и, в частности, поделился забавным эпизодом, связанным с назойливыми российскими журналистами.