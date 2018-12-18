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''Как братья'': экс-тренер сборной Украины неоднозначно высказался о конфликте на Донбассе

2.5тЧитать материал на украинском

Бывший помощник главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Рауль Рианчо сделал неоднозначное заявление о войне на Донбассе. По мнению испанского специалиста, Украина и Россия должны начать диалог для разрешения конфликта, несмотря на агрессию РФ на востоке нашей страны.

"Народы Украины и России должны понимать другу друга и уживаться рядом, потому что у половины украинских семей есть родственники в России, и наоборот. Эти страны прошли много вместе, они, как братья, должны дружить и понимать друг друга. Почему? Слишком много боли и страданий для обычных семей. Государства должны сесть и думать, думать, думать о простом народе",- цитирует Рианчо Sports.ru.

Рауль Рианчо

Рауль Рианчо

instagram.com/fcsm_official

Новости
''Пока не умер'': экс-тренер сборной Украины рассказал о работе в России

Напомним, что после работы в сборной Украины испанец перебрался в московский "Спартак", который тренировал до назначения на этот пост почетного гражданина Львова Олега Кононова.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Рауль Рианчо, последние годы работавший в московском "Спартаке" рассказал о своей жизни в России и, в частности, поделился забавным эпизодом, связанным с назойливыми российскими журналистами.

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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Любой придурок, побывав на паРаше - быстро становится икспердом в военном конфликте!
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