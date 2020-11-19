Кафельников о разгроме России в Лиге наций: весь наш футбол – это позор

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников, который является поклонником московского "Спартака", назвал позором весь российский футбол после разгромного поражения от Сербии в Лиге наций.

В комментарии изданию "Спорт-Экспресс" он рассказал, что причиной этого является лимит на легионеров. По его словам, пока его не отменят, команды из РФ будут неудачно выступать как на клубном уровне, так и на уровне сборных.

"Сейчас мы опустились в реалии, в которых находимся. Наши футболисты не прогрессируют, идет стагнация. Я много раз называл причину – лимит на легионеров. Пока это будет действовать, ничего хорошего нас не ждет ни на клубном уровне, ни на уровне сборных. Весь российский футбол – позор по большому счету. Одно поражение не делает его еще более позорным, чем он есть на самом деле", – заявил Кафельников.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная России проиграла Сербии со счетом 0:5 и не вышла в элитный дивизион Лиги наций. Кроме того, это поражение привело к падению команды в третью корзину перед жеребьевкой отборочного турнира на ЧМ-2022 в Катаре.