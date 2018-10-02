Кадыров заставил извиниться главного арбитра России

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров извинился перед грозненским "Ахматом" за непоставленный пенальти в ворота "Локомотива" в матче 9-го тура РПЛ между этими командами. В одном из эпизодов мяч попал в руку футболиста "железнодорожников" Брайану Идову.

"Есть вещи, которые невозможно объяснить. Я извинился перед руководством "Ахмата", они приняли наши извинения. Есть спорные моменты, но тут необъяснимая ошибка со стороны главного арбитра и ассистента. Бригада получила неудовлетворительную оценку. Чтобы снизить градус, бригада будет наказана, и наказана она будет достаточно серьёзно", — передаёт слова Егорова "Чемпионат".

В интернете болельщики с иронией восприняли эти извинения, с сарказмом интересуясь, почему Егоров не попросил прощение лично у президента "Ахмата" Рамзана Кадырова.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кадыров ответил Слепакову на "Рамзан пармезан".