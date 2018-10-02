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Кадыров заставил извиниться главного арбитра России

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Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров извинился перед грозненским "Ахматом" за непоставленный пенальти в ворота "Локомотива" в матче 9-го тура РПЛ между этими командами. В одном из эпизодов мяч попал в руку футболиста "железнодорожников" Брайану Идову.

"Есть вещи, которые невозможно объяснить. Я извинился перед руководством "Ахмата", они приняли наши извинения. Есть спорные моменты, но тут необъяснимая ошибка со стороны главного арбитра и ассистента. Бригада получила неудовлетворительную оценку. Чтобы снизить градус, бригада будет наказана, и наказана она будет достаточно серьёзно", — передаёт слова Егорова "Чемпионат".

В интернете болельщики с иронией восприняли эти извинения, с сарказмом интересуясь, почему Егоров не попросил прощение лично у президента "Ахмата" Рамзана Кадырова.

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Кадыров заставил извиниться главного арбитра России
Кадыров заставил извиниться главного арбитра России

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кадыров ответил Слепакову на "Рамзан пармезан".

Читайте все новости по теме "чемпионат России" на OBOZREVATEL.

Тема
чемпионат России
Персона
Рамзан Кадыров
Место
Россия
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