Кадры Шевченко: 5 поводов поспорить о составе сборной Украины

До старта отбора Евро-2020 остается больше трех недель, но Андрей Шевченко не стал тянуть с заявкой сборной Украины — ФФУ уже опубликовала весь список игроков на ближайшие матчи с Португалией и Люксембургом.

Сыграв последний матч четыре месяца назад (товарищеский с Турцией), насчет состава сборной было немало острых вопросов. Да и "дружественная" Лига Наций подошла к концу, пришла пора со всей ответственностью браться за официальную квалификацию ЧЕ. Шевченко же выступил прагматично — ни одного новичка и только проверенные бойцы. Но в то же время есть о чем поспорить.

Новости Болельщики отреагировали на решение Шевченко по Ракицкому в сборной Украины

OBOZREVATEL рассматривает заявку сборной Украины на ближайшие матчи с Португалией (22 марта) и Люксембургом (25-го) и разбирает спорные моменты в формировании обоймы национальной команды.

Фух, Ракицкий не вызван. Но кто вместо него?

Нынешний список интересовал во многом только из-за Ярослава Ракицкого — вызовут или нет? После перехода в "Зенит" болельщики немало муссировали этот вопрос, а Шевченко и ФФУ до последнего не раскрывали карты, оставляя сомнения.

Ярослав Ракицкий в футболке сборной Украины

Но в итоге Ракицкого таки нет, что сразу облегчило множество душ. В сборной избежали конфронтации на разных фронтах, а фанаты получили дополнительный мотив сплотиться вокруг лозунга: "В Украине не будет игроков из России". И хотя Ярослав был одним из лидеров в плане игры, украинские болельщики все же рады не видеть его в сине-желтой футболке после трансфера в Санкт-Петербург.

Но если заботы болельщиков на этом закончились, то у Шевченко продолжает болеть голова. Тренеру теперь надо определиться с новым основным центрбеком, создав связку центральных оборонцев (скорее всего, с Никитой Бурдой). И пока очень тяжело сказать наверняка, кто заменит Ракицкого в сборной.

Шабанов обрадовал после зимы, но надолго ли?

Вызов Шабанова — это первый ответ на предыдущий вопрос о Ракицком. Ну и в целом место защитника в сборной вписывается в логическую цепочку: вернулся в основу — играл надежно — добыл несколько важных побед с командой (в том числе и в еврокубках) — получил вызов от Шевченко.

Артем Шабанов (справа) может получить новый шанс в сборной Украины

Шабанов действительно сейчас очень хорошо закрывает центр обороны "Динамо" вместе с Бурдой, что дает серьезный повод использовать связку и в сборной. Но есть два "но". Первое — у футболиста очень мало опыта серьезных матчей (да и в целом в этом сезоне Артем "глухо" сидел на скамейке). Когда киевляне попали под давление "Олимпиакоса" в ЛЕ в Афинах, именно Шабанов "привез" первый гол греков и во многих моментах выглядел не столь убедительно. Да, потом исправился, но будь соперник посильнее, все могло случиться иначе.

А во-вторых, стоит задаться вопросом: "Как долго Шабанов будет играть в основе "Динамо"? Когда после травмы вернется Тамаш Кадар, Артем наверняка снова сядет в запас, так как связка Бурда-Кадар осенью выглядела очень убедительно, и Шабанов явно не сильнее Бурды и Кадара. Поэтому и в сборной на него не сделают ставку на далекую перспективу. А с Португалией и Люксембургом вместе с Бурдой, скорее всего, сыграет Кривцов (или же Матвиенко).

Вопрос левого защитника по-прежнему интригует

Виталий Миколенко, Эдуард Соболь и Александр Зинченко — кадры из списка, призванные закрыть позицию левого бека в сборной Украины. Но кто бы из этой тройки не вышел на первые матчи отбора Евро-2020, решение будет спорным.

Эдуард Соболь (слева) вообще не вызывался в сборную Украины на матчи Лиги Наций

Зинченко здесь все же стоит отсечь, так как у Шевченко Александр играет в центре полузащиты, а не на фланге защиты, как в "Ман Сити". В сборной и без Зинченко хватает защитников, а потенциал воспитанника "Шахтера" в национальной команде хотят использовать в "коктейле" с игры Малиновского, Марлоса и Коноплянки. Разве что Шевченко снова осмелится сыграть в три центральных с двумя фланговыми латералями (одним из которых может быть Зинченко), но это очень маловероятно.

Остается Миколенко и Соболь. Да, второй в 2018-м вообще выпал из поля зрения (и, казалось, надолго из сборной), но в чешском "Яблонце" отвоевал постоянное место в основе и начал уверенно играть. Впрочем, здесь много сомнений — позволит ли Соболю игра в посредственном чемпионате не в самой лучшей его команде тянуть уровень квалификации ЧЕ? Или вызов Соболя — это больше аванс с намерением посмотреть на игрока и дать ему новый шанс?

Так что для "старта" сборной остается только Миколенко, который лишь осенью закрепился в основе "Динамо". Но пока Виталий не подводит и показывает очень зрелую, как для своего возраста, игру. Теперь ему "зеленый свет" и в сборной, остается только не подкачать — себя и, в первую очередь, команду.

Виталий Миколенко (слева) в составе юношеской сборной Украины

Самое интересное, что в день публикации заявки сборной свой матч в Испании проводил еще один потенциальный фланговый защитник "сине-желтых" — Василий Кравец. Воспитанник "Карпат" ранее уже получал вызов от Шевченко, а зимой пошел на повышение из Сегунды в Примеру в "Леганес". И если против "Валенсии" Кравец дебютировал невзрачно, то с "Леванте" по-хорошему ошарашил всех. "Шевченко вызвал не того игрока" — повсеместно начали таким образом поддерживать Кравца фанаты "Леганеса", где украинца наверняка выпустят в основе и на следующие поединки чемпионата.

Безус сделал заявку, но пока получил лишь аванс

Картина взаимоотношений Романа Безуса и сборной Украины — одна из самых драматичных в новой истории украинского футбола. В начале 2010-х тогда еще молодой-перспективный хавбек "Ворсклы" был очень близок к сборной, но в итоге фактически пролетел мимо нее. В 2011-м Роман попал на памятный матч-открытие НСК "Олимпийский" с Германией (3:3), но Блохин выпустил Безуса в опорной зоне (а не на привычной атакующей позиции), из-за чего Роман почти провалил матч и оставил плохое впечатление по себе.

Роман Безус (слева) отлично начал сезон в "Сент-Трюйдене"

До нынешнего сезона Безуса уже никто не ждал в сборной, но осенние выступления в "Сент-Трюйдене" и переход в "Гент" заставили тренеров национальной команды призадуматься. Роман снова вернулся в большую игру, наладил пас и стал одной из важных фигур в атаке "СТ". С переходом же в "Гент" украинец также выдал пару неплохих игру (пусть и неполных), а в полуфинале Кубка Бельгии дважды выручил "Гент".

Но все это пока лишь "уверенная заявка", а не "основательное резюме" для попадания в сборную. После того кубкового матча у Безуса вместе со всем "Гентом" начались проблемы - 3 игры без побед с поражениями от соперников явно ниже уровнем. Сам же украинец последние свои четыре матча то выходил на замену, то был заменен. Но в итоге тренер решил пойти на кардинальные смены и усадил Романа на лавку, а "Гент" начал побеждать (2 победы в 2-х матчах). И пока общее состояние Безуса остается загадкой, да и эмоциональный фон — не на пользу Романа.

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Если брать весь сезон в целом, то Безус бесспорно заслужил внимания Шевченко. Но актив хавбека зимой 2019-го явно мал, чтобы рассчитывать на игровое время в первых официальных матчах отбора, когда важно начать с хорошего результата. В сборной Безусу в первую очередь дают понять — есть внимание и возможность для адаптации, будет и шанс. Но если игрок не завоюет стабильное место в основе "Гента", то не будет и вызовов в сборную.

Зозуля ожил, но достаточно ли этого для сборной?

В резервном списке сборной оказался и Роман Зозуля - нападающий, который в последний раз сыграл за сборную всего 6 минут в матче с Косово в 2016-м. После того и истории с неудачным переходом в "Райо Вальекано" на Зозуле в сборной все поставили крест.

Роман Зозуля (слева) был основным форвардом "сине-желтых" на Евро-2016

Но Роман тихо-гладко, можно сказать, "задними дворами" снова пробился на авансцену. Зозуля не сразу, но стал своим в одной из лучших команд Сегунды "Альбасете", а вскоре начал и регулярно забивать. Украинец вернул форму и, главное, голевое чутье, вписавшись в схему с двумя нападающими. Как итог — 7 голов в сезоне, 5 из которых приходятся в период ноябрь-февраль. И если бы украинец еще не хватал сколько желтых-красных карточек (хотя есть подозрения, что арбитры явно "не ровно дышат" к Зозуле), голов было бы еще больше.

Поэтому, учитывая острый дефицит форвардов в Украине, Зозуля заслуженно оказался в сборной. Но на данный момент на поле Роман вряд ли поможет "сине-желтым". Это больше "план Б", если будет нужно прибегать к экстренным мерам. Ну и если Зозуля таки окажется в основной обойме, то это отличная помощь опытом и харизмой для молодых сборников и того же Яремчука.

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