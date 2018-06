Кабан-экстрасенс сделал неожиданный прогноз по ЧМ-2018

Кабан-экстрасенс по имени "Мистический Маркус", живущий на ферме в одном из английских городков и знаменитый тем, что не ошибается в своих прогнозах, предсказал полуфиналистов ЧМ-2018, информирует Metro.

Процедура выглядела так: перед кабаном разложили яблоки с флажками разных стран. Кабан съел четыре из них, с флагами Бельгии,Аргентины,Нигерии и Уругвая. Именно эти сборные, по мнению Маркуса, выйдут в полуфинал ЧМ-2018.

There's a pig called Mystic Marcus and he has 100% world cup prediction success https://t.co/dvGVDjhpMo via @MetroUK pic.twitter.com/p02DOPesHn