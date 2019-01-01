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К Ярмоленко может присоединиться партнер по "Динамо"

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Хорватский защитник Домагой Вида может стать одноклубником Андрея Ярмоленко в лондонском "Вест Хэме". Ранее футболисты выступали вместе в составе киевского "Динамо".

Из-за финансовых проблем нынешний клуб Виды – турецкий "Бешикташ" вынужден расстаться с некоторыми игроками. Финалистом чемпионата мира-2018 интересуются сразу несколько команд. Помимо "Вест Хэма" хорватского защитника хотят заполучить "Фулхэм", "Эвертон", "Марсель" и "Монако". Турецкий клуб планирует выручить за экс-футболиста "Динамо" 10 млн евро, сообщает tportal.hr.

Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко

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Напомним, что Вида защищал цвета киевского "Динамо" с 2013 по 2017 год. Зимой 2018-го года хорватский защитник на правах свободного агента стал игроком "Бешикташа".

К Ярмоленко может присоединиться партнер по "Динамо"

Как сообщал OBOZREVATEL:

Персоны
Андрей ЯрмоленкоДомагой Вида
Теги
ФК Динамо КиевФК Вест ХэмБешикташ Стамбул
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