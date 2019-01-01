К Ярмоленко может присоединиться партнер по "Динамо"

Хорватский защитник Домагой Вида может стать одноклубником Андрея Ярмоленко в лондонском "Вест Хэме". Ранее футболисты выступали вместе в составе киевского "Динамо".
Из-за финансовых проблем нынешний клуб Виды – турецкий "Бешикташ" вынужден расстаться с некоторыми игроками. Финалистом чемпионата мира-2018 интересуются сразу несколько команд. Помимо "Вест Хэма" хорватского защитника хотят заполучить "Фулхэм", "Эвертон", "Марсель" и "Монако". Турецкий клуб планирует выручить за экс-футболиста "Динамо" 10 млн евро, сообщает tportal.hr.
Андрей Ярмоленко
West Ham United
Напомним, что Вида защищал цвета киевского "Динамо" с 2013 по 2017 год. Зимой 2018-го года хорватский защитник на правах свободного агента стал игроком "Бешикташа".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Сборная России проиграла Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу-2018. Встреча в Сочи на олимпийском стадионе "Фишт" завершилась в основное время 1:1, в экстра-таймах команды обменялись голами, а серию пенальти увереннее провели хорваты (4:3). Один из голов хорватской сборной забил Домагой Вида.
Лидер сборной Хорватии Домагой Вида и член делегации хорватской команды на чемпионате мира по футболу-2018 Огнен Вукоевич, который работает селекционером в столичном клубе, посвятили Украине четвертьфинальную победу над Россией.
Известный российский спортивный журналист Артур Петросьян заявил, что Международной федерации футбола (ФИФА) нужно наказать Виду и Вукоевича за "провокационное видео".
ФИФА вынесла предупреждение защитнику сборной Хорватии Домагою Виде за неспортивное поведение, противоречащее принципам честной игры.