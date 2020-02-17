"К черту": Гвардиола бурно отреагировал на исключение "Ман Сити" из Лиги чемпионов

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отреагировал на запрет своему клубу выступать в турнирах под эгидой УЕФА на два следующих сезона.

Хосеп Гвардиола

"Теперь, как никогда, мы должны показать всем, что "Манчестер Сити" – это не про деньги, а про талант", – цитирует Гвардиолу издание The Athletic.

По данным издания, атмосфера на базе "Сити" была откровенно вызывающей. "Если УЕФА не любит нас, к черту, мы им покажем", – примерно такой фразой можно описать настрой "горожан".

Хосеп Гвардиола

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА отстранил "Ман Сити" от Лиги чемпионов и других еврокубков на два года из-за нарушения финансового фэйр-плей (ФФП), в частности, за фальсификацию спонсорских контрактов с компаниями, связанными с владельцами клуба.

"Манчестер Сити" в ответ заявил, что будет обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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