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4 марта • обновлено в 16:53
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Йоахим Лев прокомментировал матчи с Украиной в Лиге наций

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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев положительно отозвался об игре украинской команды под руководством Андрея Шевченко, комментируя жеребьевку Лиги наций.

"Хорошо, что нам не придется играть против тех же соперников, что и в прошлой Лиге наций УЕФА. Нас ждет дуэль с соседями из Швейцарии, Украина хорошо проявляет себя под руководством Андрея Шевченко, а Испания – это по-прежнему сборная самого высокого уровня. И нас, и болельщиков ждут интереснейшие матчи", – цитирует его слова официальный сайт УЕФА.

Йоахим Лев

Йоахим Лев

Он также отметил, что матчи в рамках нового турнира для сборных более важны, чем товарищеские поединки.

"Лига наций доказала свою состоятельность. Подход к турниру очень серьезный, матчи в нем важнее, чем товарищеские. Игроки тоже относятся к этим встречам серьезно. Также молодым игрокам всегда пользу, если есть цель, а конкретно – выйти в финальный турнир", – добавил Лев.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 3 марта, состоялась жеребьевка Лиги наций, по итогам которой сборная Украины узнала своих соперников по группе. Кроме того, стал известен календарь матчей нашей команды в турнире.

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Тема
Лига наций
Персоны
Андрей Шевченко Йоахим Лев
Теги
Сборная Украины по футболу сборная Германии по футболу
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