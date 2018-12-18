Известный вратарь погиб с семьей в жуткой аварии

Вратарь белорусского футбольного клуба "Витебск" Андрей Щербаков, его жена и шестилетний сын погибли в ДТП. Еще один ребенок с травмами госпитализирован.

Авария произошла около 19:00 17 декабря на 543-м километре автотрассы М1 "Брест — Минск — Граница Российской Федерации".

УГАИ УВД Витебского облисполкома

УГАИ УВД Витебского облисполкома

УГАИ УВД Витебского облисполкома

"Водитель легкового автомобиля KIA не справился с управлением, из-за чего машину вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с эвакуатором на базе автомобиля Mercedes. В результате ДТП водитель, его жена и шестилетний сын скончались на месте. Второй мальчик трех лет, который находился в детском кресле, доставлен в больницу", — сообщает пресс-служба отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома.

"Футбольный клуб "Витебск", футболисты, администрация, тренерский штаб выражают глубочайшие соболезнования родным и близким Андрея и его семьи", — говорится на сайте команды.

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