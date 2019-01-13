Известный украинский футболист стал жертвой преступников в Киеве

Квартиру футболиста одесского "Черноморца" Николая Ищенко в Киеве обокрали неизвестные. Инцидент случился на новогодние праздники, но игрок обнаружил это лишь 12 января, вернувшись с отдыха.

Николая Ищенко ФК Шахтер

Футболист с 25 декабря с семьей путешествовал по южным странам, а вернувшись накануне в Киев обнаружил, что в его квартире на бульваре Леси Украинки, 7Б все перевернуто с ног на голову.

По информации " Страна.ua", у Ищенко пропали ноутбук Macbook, два ipad, золотое кольцо с бриллиантами, золотые серьги с бриллиантами, золотой кулон Bulgary, золотые часы с бриллиантами Hublot, еще один Hublot в корпусе из металла, норковая шуба, ключи от ячейки в банке и деньги - 6 200 долларов США и 7 000 гривен.

Наибольшую славу 35-летний Ищенко снискал, выступая с 2008 по 2015 года за донецкий "Шахтер". В сезоне 2008/09 вместе с командой выиграл Кубок УЕФА. В сезоне 2009/10 и 2010/11 стал чемпионом Украины. В сезоне 2010/11 вместе с командой выиграл Кубок Украины.

С 2003 года по 2006 год выступал за молодежную сборную Украины, за которую сыграл в 24 матчах. Провёл один матч за национальную сборную Украины в 2011 году против Франции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре прошлого года российских футболистов осудили за избиение и ограбление местной предпринимательницы.

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