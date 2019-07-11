Известный украинский футболист перешел в российский клуб

Украинский футболист Андрей Мищенко, игравший до этого за "Черноморец", оформил переход в "СКА-Хабаровск", который выступает во втором по силе дивизионе чемпионата России.

С 28-летним игроком был подписан однолетний контракт, сообщает пресс-служба российского клуба, базирующегося на Дальнем Востоке. За "Хабаровск" Мищенко будет выступать под 22-м номером.

Андрей Мищенко ранее выступал за украинские "Сталь" (Алчевск), "Севастополь", "Олимпик", "Горняк-Спорт". Также он провел два года в чемпионате Израиля, играя за "Маккаби" (Нетания) и "Хапоэль" (Ашкелон).

Как сообщал OBOZREVATEL,футболист сборной Украины, перешедший в российский клуб, послал Андрея Шевченко.

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