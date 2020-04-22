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22 апреля • обновлено в 17:57
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Известный российский футболист Тарасов наехал на болельщиков

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Известный российский футболист Дмитрий Тарасов, выступающий за казанский "Рубин", выразил недовольство из-за сообщений, которые он получает в соцсетях.

"Все, что я могу сказать в интернете, сразу будет принято с негативом. Для меня это дико, но если такой интерес к моей семье и моей персоне – пусть так и будет. Мне это никак не мешает жить, я научился относиться к этому спокойно. Держу хейтеров и негатив на расстоянии и ни в коем случае не принимаю все близко к сердцу", – цитирует Тарасова издание Чемпионат.

Дмитрий Тарасов

Дмитрий Тарасов

ТАСС

Он вспомнил, как один раз опубликовал в социальной сети информацию о том, что едет в детский дом, но все равно нарвался на оскорбление.

"Историй с хейтом полно. Допустим, я выложил, что поехал в детский дом, а кто-то пишет: "Да ты урод! Показушник!" А когда не выкладываешь, пишут: "Помоги хоть кому-то". Людей не поймешь. Я это делаю не для того, чтобы угодить кому-то, я делаю это для себя", – рассказал футболист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тарасов неоднократно попадал в скандалы из-за своих неоднозначных действий. К примеру, он злил подписчиков, отвратительно шутив о коронавирусе, бил по лицу болельщика в одном из московских заведений и неоднократно попадал под шквал критики из-за своей любви к президенту РФ Владимиру Путину.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персона
Дмитрий Тарасов
Тег
ФК Рубин
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