Известный патриот Украины: клуб Премьер-лиги уволил тренера

Главный тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб больше не является наставником команды, которая по итогам сезона заняла лишь пятое место.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы "бело-черных". "Сегодня утром состоялся разговор президента футбольного клуба "Заря" Евгения Геллера и главного тренера команды Юрия Вернидуба. По итогам разговора было принято решение о взаимном расторжении контракта футбольного клуба "Заря" с Юрием Вернидубом. Юрий Николаевич покидает пост главного тренера "Зари", – сообщает официальный сайт клуба.

Юрий Вернидуб ФК "Заря"

Юрий Вернидуб стал главным тренером луганской команды осенью 2011 года. Он сумел завоевать с "Зарей" бронзовые медали чемпионата, вывести ее в финал Кубка Украины и групповой этап Лиги Европы.

Отметим, что Вернидуб известен своей патриотичной позицией. Тренер не раз признавался в любви к Украине, ставил на место россиян, а также заявлял, что готов отправиться воевать на Донбасс. "Могу сказать одно: если назреет потребность и скажут всем стать к ружью, я буду в первых рядах. За свою страну, за свою семью", – сказал он в одном из интервью.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч Премьер-лиги с участием "Александрии" завершился историческим результатом.

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