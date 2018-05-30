Известный комментатор рассказал, что будет дальше с Бабченко

Известный российский комментатор Василий Уткин считает, что после "убийства" Аркадию Бабченко больше никто не поверит.

"Хорошо, что все живы. Вот только Бабченко больше никто никогда не поверит ни в чем важном, и не в отместку, а просто потому, что это так устроено. Путь только в политику теперь", - написал у себя в Facebook журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, об "убийстве" Бабченко в собственной квартире стало известно 29 мая. Сообщалось, что в него стреляли, после чего он якобы умер в карете "скорой помощи".

Вечером 30 мая СБУ сообщила, что Аркадий Бабченко жив, это была инсценировка, а его "убийство" являлось частью спецоперации.