УкрEngРус
Регистрация
ЭкономикаШоу

Известный комментатор рассказал, что будет дальше с Бабченко

6.8тЧитать новость на украинском

Известный российский комментатор Василий Уткин считает, что после "убийства" Аркадию Бабченко больше никто не поверит.

"Хорошо, что все живы. Вот только Бабченко больше никто никогда не поверит ни в чем важном, и не в отместку, а просто потому, что это так устроено. Путь только в политику теперь", - написал у себя в Facebook журналист.

Новости
Покушение на Бабченко: СБУ обнародовала видео задержания заказчика "убийства"

Как сообщал OBOZREVATEL, об "убийстве" Бабченко в собственной квартире стало известно 29 мая. Сообщалось, что в него стреляли, после чего он якобы умер в карете "скорой помощи".

Вечером 30 мая СБУ сообщила, что Аркадий Бабченко жив, это была инсценировка, а его "убийство" являлось частью спецоперации.

Читайте все новости по теме "Покушение на Аркадия Бабченко" на Обозревателе.

Тема
Покушение на Аркадия Бабченко
Персоны
Аркадий БабченкоВасилий Уткин
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
24
10
Смешно
1
Интересно
0
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги