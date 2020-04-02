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2 апреля • обновлено в 12:54
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Известный итальянский клуб провел переговоры по украинцу Малиновскому

2.2т
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"Фиорентина" провела переговоры с "Аталантой" по поводу трансфера полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского.

Как сообщает издание Goal, новые владельцы команды из Флоренции намерены вернуть ей былую славу, и украинский футболист является одной из главных целей руководства. Впервые переговоры между "Аталантой" и "Фиорентиной" прошли в январе и продолжатся в следующее трансферное окно. За Малиновского клуб из Бергамо потребовал не менее 25 миллионов евро.

Руслан Малиновский

Руслан Малиновский

Отметим, что прошлым летом наш соотечественник перебрался в Италию из "Генка". Бельгийская команда получила за него 13,7 миллионов евро. В нынешнем сезоне он принял участие в 22 матчах "Аталанты" в Серии А, но чаще выходил со скамейки запасных. На его счету четыре гола и одна результативная передача.

Как сообщал OBOZREVATEL, благодаря своей успешной игре Руслан Малиновский вошел в десятку лучших атакующих полузащитников итальянского чемпионата.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Темы
Трансферы Чемпионат Италии
Персона
Руслан Малиновский
Теги
ФК Генк ФК Аталанта ФК Фиорентина
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