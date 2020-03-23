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23 марта • обновлено в 16:42
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Известный футбольный тренер умер от коронавируса в Испании

4.3т
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Экс-тренер каталонского "Эспаньола" Бенито Жоанет скончался от коронавируса.

Об этом сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, COVID-19 ухудшил и без того плохое состояние тренера. Дело в том, что бывший наставник каталонцев несколько месяцев назад перенес инсульт.

Испанскому наставнику было 84 года. Жоанет родился в столице Каталонии – Барселоне, играл на позиции вратаря в нескольких испанских клубах, в том числе в "Эспаньоле" и "Депортиво".

Бенито Жоанет

Бенито Жоанет

football-espana.net

Отметим, что Бенито также становился чемпионом мира в составе молодежной сборной Испании, на первенстве 1955 года.

В качестве тренера он также работал в "Депортиво", "Эркулесе" и "Кадисе".

Напомним, пандемия коронавируса началась в китайском городе Ухань в ноябре 2019 года и успела накрыть более 180 стран. В мире заражены уже 353 тысячи человек, 15 408 – умерли. Излечиться удалось 100 тысячам пациентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее от коронавируса скончался бывший президент мадридского "Реала" Лоренцо Санс. Также первый случай заражения коронавирусом был обнаружен в футбольном клубе "Барселона".

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Автор
Денис Карпов
Тема
Коронавирус
Место
Испания
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