Известный футбольный тренер 25 лет насиловал детей: в суде рассказали подробности

Футбольный тренер Боб Хиггинс был признан виновным в сексуальном насилии. Мальчики в течение 25 лет страдали от действий педофила.

Присяжные признали Хиггинса виновным в 45 случаях сексуального насилия. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что тренер злоупотреблял своей властью, сообщает SportArena со ссылкой на Sky Sport.

Боб Хиггинс Sky Sport

Жертвы тренера сообщили, что он приставал к ним во время массажа после тренировок, в машине, а также у себя дома. Некоторые из подопечных Хиггинса говорили, что боялись рассказать о действиях тренера, ведь это могло быть концом их футбольной карьеры.

Осуждение тренера позволит Футбольной ассоциации Англии рассмотреть обвинения в сексуальном насилии над детьми, чтобы завершить расследование.

66-летний Хиггинс работал детским тренером в Саутгемптоне, Питерборо, а также возглавлял юношескую сборную Мальты.

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