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Игрок забил фантастический ''кунг-фу''-гол и остался без трусов - фото 18+

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Полузащитник футбольного клуба "Сампдория" Риккардо Сапонара отметился неординарным поступком в матче 15-го тура чемпионата страны в Серии А против "Лацио". 16-летний хавбек на последних секундах смог сравнять счет (2:2) и от радости убежал на трибуну, где с него сорвали даже нижнее белье.

На десятой добавленной минуте Сапонара невероятным образом смог сложиться и каким-то фантастическим ударом "кунг-фу" перекинуть голкипера. Томасу Стракоше оставалось лишь глазами проводить опускающийся в ворота мяч.

Риккардо Сапонара

Риккардо Сапонара

Игрок забил фантастический ''кунг-фу''-гол и остался без трусов - фото 18+
Игрок забил фантастический ''кунг-фу''-гол и остался без трусов - фото 18+
Игрок забил фантастический ''кунг-фу''-гол и остался без трусов - фото 18+
Игрок забил фантастический ''кунг-фу''-гол и остался без трусов - фото 18+
Игрок забил фантастический ''кунг-фу''-гол и остался без трусов - фото 18+

"Я закрыл глаза, а когда открыл их, увидел, что мяч в сетке. Я побежал к болельщикам за воротами – и они сорвали с меня одежду", – прокомментировал эпизод Риккардо.

Сапонара забил самый поздний гол в серии А c сезона-2003/04. "Сампдория" идет на восьмом месте в чемпионате, "Лацио" – на пятом.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

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Как писал ранее OBOZREVATEL, 17-летняя спортсменка из России вызвала серьезное порицание со стороны болельщиков после провокационного фото в Instagram. Чемпионка по фитнес-бикини среди юниорок похвасталась фотографией с "пенисом".

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Тема
Чемпионат Италии
Место
Италия
Теги
ФК Лацио РимФК Сампдория
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Мамеко Сергей
Мамеко Сергей
Афтар,ему не 16 лет,а 26)))
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