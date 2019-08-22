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Известный футболист умер после двух инсультов

1.3т Читать материал на украинском

Бывший нападающий сборной Ганы по футболу Джуниор Агого скончался в Лондоне в возрасте 40 лет, сообщает The Sun. Спортсмен умер в больнице. Подробности кончины пока неизвестны.

В 2014 году, спустя два года после завершения профессиональной карьеры, он перенес инсульт, а через год еще один. Агого так и не смог полностью восстановиться. Он потерял часть чувствительности в правой руке и испытывал проблемы с речью.

Футболист известен своим выступлением за британские клубы "Олдем", "Честер", "Линкольн", Куинс Пар Рейнджерс", "Бристоль", и Ноттингем", американские "Чикаго", "Колорадо" и "Сан-Хосе", египдеский "Замалек", кипрский "Аполлон", и шотландский "Хиберниан".

Футболист провел три игры за третью сборную Англии, а также защищал цвета сборной Ганы.

После окончания карьеры игрока он занимался бизнесом в фитнес-индустрии.

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Публикация от Manuel Agogo (@junioragogo)

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