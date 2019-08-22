Известный футболист рассказал, кто развалил киевское "Динамо"

Бразильский экс-защитник "Динамо" Родриго считает, что Леонид Буряк, пришедший в клуб в 2005 году, развалил команду.

"Мне в "Динамо" нравился Сабо. У него был стабильный состав. Он выбрал обойму и ей доверял. Буряк и Демьяненко шарахались из стороны в сторону. Они не могли определиться, кто основной, а кто запасной. Не было твердой группы. Ты играешь то с одним в паре, то с другим, что, естественно, приводит к недопониманию. Ушел Сабо и начался бардак. Буряк развалил команду. Я не понимал логики выбора состава. При Демьяненко эта тема продолжилась, поэтому я и попросился в аренду. Я привык, что где бы ни играл, всегда был основным. А здесь мне то доверяли, то нет", — цитирует Родриго "Динамо" от Шурика" со ссылкой на журнал "Футбол".

Напомним, что Родриго в 2004 году успешно выступал за Сан-Паулу, после чего получил приглашение от киевского "Динамо". В составе "бело-синих" становился чемпионом Украины, дважды завоевывал Кубок страны, и ещё дважды — Суперкубок. Последние два года контракта с киевлянами Родриго провёл на правах аренды на родине, выступая за "Фламенго", "Сан-Паулу" и "Гремио".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Игорь Суркис обратился к болельщикам столичной команды с призывом прийти на матч 5-го тура против донецкого "Олимпика".

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